Ilyen finomságokkal várják a látogatókat a karácsonyi vásárban – galéria

A budapesti karácsonyi vásár évről évre egyre nagyobb gasztronómiai kínálattal várja a látogatókat. A klasszikus adventi vásár ételek mellett idén is nagy hangsúlyt kapnak azok a fogások, amelyek ár-érték arányban kedvezőbbek, így bárki találhat magának megfizethető alternatívát. A forralt bor és a kürtőskalács továbbra is alapdarabok, de a fixáras menü különösen népszerű, hiszen kiszámítható költséggel lehet kipróbálni többféle hagyományos ételt.

Kürtőskalács frissen sütve a karácsonyi vásár egyik standján

Fotó: Czinege Melinda / Czinege Melinda/Hajdú-Bihari Napló

Milyen finomságokkal találkozhatunk a karácsonyi vásáron?

A klasszikus fogások – mint a sült gesztenye, a mézeskalács, a forró csokoládé vagy a töltött káposztás kenyérlángos – mellett egyre több helyen bukkannak fel különleges, modern street foodok is. A kézműves burgerek, a téli BBQ-szendvicsek vagy a füstölt sajtos-sonkás lepények minden évben új színt visznek a vásárok ételkínálatába. A desszertfronton pedig a churros, a puncsos palacsinta és a marcipános édességek hódítanak.