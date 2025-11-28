Ilyen finomságokkal várják a látogatókat a karácsonyi vásárban – galéria

A budapesti karácsonyi vásár évről évre egyre nagyobb gasztronómiai kínálattal várja a látogatókat. A klasszikus adventi vásár ételek mellett idén is nagy hangsúlyt kapnak azok a fogások, amelyek ár-érték arányban kedvezőbbek, így bárki találhat magának megfizethető alternatívát. A forralt bor és a kürtőskalács továbbra is alapdarabok, de a fixáras menü különösen népszerű, hiszen kiszámítható költséggel lehet kipróbálni többféle hagyományos ételt.
Milyen finomságokkal találkozhatunk a karácsonyi vásáron?
A klasszikus fogások – mint a sült gesztenye, a mézeskalács, a forró csokoládé vagy a töltött káposztás kenyérlángos – mellett egyre több helyen bukkannak fel különleges, modern street foodok is. A kézműves burgerek, a téli BBQ-szendvicsek vagy a füstölt sajtos-sonkás lepények minden évben új színt visznek a vásárok ételkínálatába. A desszertfronton pedig a churros, a puncsos palacsinta és a marcipános édességek hódítanak.
Tényleg bejgli, ami pár száz forint a boltban?
A bejgli nemcsak sütemény, hanem a magyar karácsony egyik legfontosabb eleme. Hagyományos értelemben csak az a sütemény nevezhető bejglinek, amely kelt tésztából készül, hosszúkás, spirálosan tekercselt, és a töltelék legalább a sütemény felét teszi ki.
Ez Németország egyik leghangulatosabb karácsonyi vására
A királyok és császárok egykori székhelye, Quedlinburg több mint 1000 éves történelmével ma is lenyűgöző város Németországban. A látogatóknak nemcsak egy UNESCO Világörökségi helyszínben gyönyörködhetnek, hanem megcsodálhatják a város különleges karácsonyi hangulatát is. A város úgy néz ki, mintha a középkorban ragadt volna.