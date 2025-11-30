Meghittség helyett félelem a németországi karácsonyi vásárokon

A karácsonyi vásárokkal kapcsolatos pánik nem alaptalan: tavaly Magdeburgban egy szaúdi férfi járművel gázolt a tömegbe, hat ember halálát okozva, több százat pedig megsebesítve. A berlini 2016-os tragédia emléke is elevenen él, amikor egy iszlamista támadó teherautóval hajtott a vásárba. Idén Magdeburgban még az sem volt biztos, hogy egyáltalán megnyitják a vásárt – írja a Magyar Nemzet.

Rendőrök az idei berlini karácsonyi vásáron

Fotó: FABIAN SOMMER / DPA

Karácsonyi vásár, rendkívül drága biztonsági intézkedésekkel

A biztonsági előírások miatt több kisebb település – köztük Overath és egy rostocki helyszín – inkább lemondta a rendezvényt, mert a költségek és a követelmények teljesíthetetlenné váltak. A németek 62 százaléka komolyan tart attól, hogy idén is merénylet történhet.

A helyzet Ausztriában sem jobb: az augsburgi vásárnál például bizarr jelenetek játszódnak le. A járműves támadások kivédésére szolgáló, több tonnás mobil akadályokat biztonsági őrök kézzel és kis emelőkocsival mozgatják, valahányszor át kell engedni egy mentőt vagy villamost, ez pedig hatalmas költségeket emészt fel.

Az adventi időszak így a meghittség helyett egyre inkább a félelemről és a folyamatos készültségről szól Németországban és Ausztriában is.

A budapesti vásárok még biztonságosak

A budapesti karácsonyi vásárok még mindig biztonságosnak mondhatóak, ráadásul évről évre egyre nagyobb gasztronómiai kínálattal várják a látogatókat.