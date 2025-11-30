Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Háború

Éjjel bekövetkezett, amitől Moszkva hetek óta tartott – ilyen pusztítást még ők sem láttak

karácsonyi vásár

Meghittség helyett félelem a németországi karácsonyi vásárokon

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Félelem és feszültség árnyékolja be idén a német karácsonyi vásárokat. Több településen teljesen lemondták az eseményeket, máshol pedig példátlan biztonsági készültség mellett tartják meg a karácsonyi vásárokat. A rendőrség megerősített jelenléttel, járműveket megállító akadályokkal és szigorú beléptetéssel próbálja garantálni a látogatók biztonságát, miközben a lakosság többsége fél egy újabb terrortámadástól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
karácsonyi vásárNémetországAusztriafélelem

A karácsonyi vásárokkal kapcsolatos pánik nem alaptalan: tavaly Magdeburgban egy szaúdi férfi járművel gázolt a tömegbe, hat ember halálát okozva, több százat pedig megsebesítve. A berlini 2016-os tragédia emléke is elevenen él, amikor egy iszlamista támadó teherautóval hajtott a vásárba. Idén Magdeburgban még az sem volt biztos, hogy egyáltalán megnyitják a vásárt – írja a Magyar Nemzet.

Rendőrök az idei berlini karácsonyi vásáron – Fotó: FABIAN SOMMER / DPA
Rendőrök az idei berlini karácsonyi vásáron
Fotó: FABIAN SOMMER / DPA

Karácsonyi vásár, rendkívül drága biztonsági intézkedésekkel

A biztonsági előírások miatt több kisebb település – köztük Overath és egy rostocki helyszín – inkább lemondta a rendezvényt, mert a költségek és a követelmények teljesíthetetlenné váltak. A németek 62 százaléka komolyan tart attól, hogy idén is merénylet történhet.

A helyzet Ausztriában sem jobb: az augsburgi vásárnál például bizarr jelenetek játszódnak le. A járműves támadások kivédésére szolgáló, több tonnás mobil akadályokat biztonsági őrök kézzel és kis emelőkocsival mozgatják, valahányszor át kell engedni egy mentőt vagy villamost, ez pedig hatalmas költségeket emészt fel.

Az adventi időszak így a meghittség helyett egyre inkább a félelemről és a folyamatos készültségről szól Németországban és Ausztriában is. 

A budapesti vásárok még biztonságosak 

A budapesti karácsonyi vásárok még mindig biztonságosnak mondhatóak, ráadásul évről évre egyre nagyobb gasztronómiai kínálattal várják a látogatókat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!