Karikás szemek: lehet, hogy nem a fáradtság az oka!

A karikás szemek a szem alatti bőr sötétebb elszíneződését jelentik, amely a vékony bőrön átsejlő ereknek, pigmentációnak vagy mélyebb szem alatti ároknak köszönhető. Ez megkülönböztetendő a táskás szemektől, amikor inkább ödéma és duzzanat jelentkezik a területen.

Karikás szemek és táskák: mikor ártalmatlan és mikor jelez bajt?

Fotó: Pinterest / Yunarvatkina

A szemkörnyéki bőr a legérzékenyebb és legvékonyabb az egész testünkön, ezért az életmódunk hatásai itt mutatkoznak meg legelőször: a stressz, a dehidratáció, az alváshiány mind sötét karikákhoz vezethet - tájékoztat a WEBBeteg.

Karikás szemek: nem csak a kialvatlanság hibája

Bár az alváshiány gyakori ok, a karikás szemek megjelenésében genetikai tényezők, allergia, hormonális változások, de akár a bőr öregedése is szerepet játszhat.

Vékony bőrű, világos fototípusú embereknél különösen gyakran látható a lilás vagy kékes árnyalat.

Az életkor előrehaladtával csökken a kollagén mennyisége, emiatt a bőr elvékonyodik, és jobban átütnek a hajszálerek – így a szem körüli árnyékos terület is hangsúlyosabbá válik.

Mit lehet tenni a karikás szemek ellen?

Megfelelő alvás és folyadékbevitel – a legalapvetőbb és leghatásosabb megoldás

Koffein- és retinoltartalmú krémek – javítják a keringést és a bőrfeszességet

Fényvédelem – csökkenti a pigmentfoltok kialakulását

Allergia kezelése – megelőzi az irritáció miatti szemdörzsölést

Komolyabb esetekben orvosi-esztétikai kezelések is szóba jöhetnek: hialuronsavas feltöltés, lézeres pigmenthalványítás vagy PRP-terápia.

Mikor figyelmeztető jel a karikás szem?

Ha hirtelen alakul ki, és nem múlik: állhat mögötte vérszegénység, hormonális zavar vagy keringési probléma

Ha allergiás tünetek kísérik: orrdugulás, tüsszögés – allergológiai kivizsgálás javasolt

Ha gyulladásos jel is megjelenik: fájdalom, bőrpír, váladékozás – szemészhez kell fordulni

Gyermekeknél és fiataloknál tartós esetben mindig indokolt az orvosi vizsgálat.

Mit tehet azért, hogy háttérbe szoruljanak a karikás szemek?

Az egészséges életmód jó részét megoldja:

• elegendő alvás

• káros szokások mérséklése

• hidratált bőr

• tudatos bőrápolás

• stresszkezelés