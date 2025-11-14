Születésnapos Károly király – nézze meg, hogyan ünnepel!

III. Károly király idén tölti be 77. életévét, születésnapját Dél-Walesben ünnepli Kamilla királyné társaságában. A Buckingham-palota új fényképpel köszöntötte a királyt, amelyen a sandringhami birtokán, pásztorbottal a kezében látható – számol be a BBC.

III. Károly király 77. születésnapját ünnepli – Fotó: DANNY LAWSON / POOL

Károly király születésnapi fényképe

A fényképet a közösségi médiában is közzétették, születésnapi jókívánságok társaságában:

A király születésnapját Dél-Walesben tölti, ahol programjai között szerepel a BBC Gavin és Stacey című sorozatának sztárjával, Ruth Jonesszal való találkozás is. Merthyr Tydfilben, a 200. évfordulóját ünneplő Cyfarthfa kastélyban fogadásra is sor kerül, ahol születésnapi tortát terveznek a király számára. A dél-walesi látogatás idejére várható a Claudia vihar érkezése, amely előreláthatóan erős esőzéseket hoz majd magával, a királyi család békéjét azonban másfajta viharok is háborgatják.

Andrew Mountbatten-Windsor címének és hercegi státuszának megvonása Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt árnyékot vetett az őszi programokra.

Bár csak három éve koronázták királlyá, a 77 éves Károly jelenleg ötödik helyen áll a legidősebb brit uralkodók sorában. A király dél-walesi útja azt bizonyítja, hogy az uralkodó betegsége ellenére is eltökélten teljesíti kötelességeit.

Károly király betegsége

A brit uralkodónál tavaly év elején diagnosztizáltak daganatos betegséget. Azóta többször is szárnyra kaptak a hírek, hogy a király aggasztó állapotban van.

Királyi évforduló

Károly király és felesége áprilisban ünnepelték házasságuk 20. évfordulóját. Kamilla királyné elárulta, mi a jó házasság titka.