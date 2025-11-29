Döbbenetes adatok: a káros ételek hatása súlyosabb, mint hittük

A mindennapokban egyre nagyobb teret hódítanak azok a káros ételek, amelyek gyorsan, olcsón és könnyen elérhetők, de súlyosan károsítják az egészséget. A kutatók szerint a feldolgozott élelmiszerek fogyasztása olyan mértékben nő, hogy már szinte minden országban meghatározza az étkezési szokásokat. A FITBOOK információi szerint a problémát nem csupán a hozzáadott cukor, zsír vagy só mennyisége okozza, hanem az a mód is, ahogyan ezek az ételek beavatkoznak a test természetes szabályozási folyamataiba.

A kutatók szerint a káros ételek több szervrendszert is érintenek

Fotó: Unsplash

Miért veszélyesek a káros ételek a szervezetre?

Az ultrafeldolgozott ételek olyan ipari módszerekkel készülnek, amelyek szétszedik az alapanyagok természetes szerkezetét, majd adalékanyagokkal, aromákkal és állományjavítókkal építik őket újra. Emiatt a szervezet gyorsabban, kontroll nélkül dolgozza fel őket, ami megzavarja a hormonális működést, emeli a gyulladásszintet, terheli a szívet és hozzájárul a metabolikus betegségek kialakulásához.

Milyen betegségek köthetők a feldolgozott élelmiszerek fogyasztásához?

A kutatások szerint a feldolgozott élelmiszerek rendszeres fogyasztása az alábbi betegségek kockázatát növeli:

elhízás (adipositás),

2-es típusú diabétesz,

szív- és érrendszeri megbetegedések,

krónikus vesebetegségek,

krónikus gyulladásos bélbetegségek,

depresszió és hangulatzavarok,

korai halálozás fokozott kockázata.

Miért nő világszerte az ultrafeldolgozott ételek fogyasztása?

A gyors életmód, az árérzékenység és a folyamatos reklámok együttesen hozzák létre azt a helyzetet, amelyben az ultrafeldolgozott termékek sok országban alapélelmiszerekké váltak. A gyártók olcsón állítják elő őket, széles ízválasztékot kínálnak, és olyan érzékszervi élményt biztosítanak, amely könnyen háttérbe szorítja a friss, tápláló ételeket.

Valóban függőséget okoznak az ultrafeldolgozott ételek?

Több szakértő szerint az ultrafeldolgozott ételek ugyanúgy képesek függőséget kiváltani, mint bizonyos pszichés szerek. A gyorsan ható cukrok, zsírok és aromák aktiválják az agy jutalmazó központját, így a fogyasztó egyre többet kíván belőlük, még akkor is, ha tisztában van az egészségügyi kockázatokkal.