Kihalással fenyegetett faj tetemeit mosta partra a víz Kazahsztánban

A partvidéki Bautin város egyik lakója hétfőn hat elhullott kaszpi fóka tetemét fedezte fel a parton, közülük kettőnek halászháló tekeredett a nyakába.

A kaszpi fóka az orvhalászok miatt is veszélyben van

Fotó: Unsplash

A kaszpi fóka kihalással fenyegetett faj

Az esetet azonnal jelentették a helyi hatóságoknak. A bejelentést követően még aznap tengervízmintákat vettek Mangisztau tartomány Tupkaragan járásának part menti területein. A Kaszpi-tengerben élő egyetlen fókafajtát, a kaszpi fókát (Pusa caspica) Kazahsztán 2020 novemberében vette fel a ritka és kihalással fenyegetett fajok listájára. A kaszpi fókát a környezetszennyezés mellett az orvvadászat is veszélyezteti.

Dél-Afrikában halálos vírus okozott gondot

Dél-Afrikában a nyáron veszettség terjedt a medvefókák között. A nyaralókat és a szörfösöket azután figyelmeztették, hogy kilenc fókánál kimutatták a halálos vírust. A fókák több szörföst is megharaptak, de szerencsére időben ellátták őket.

A borjúfókák is pusztultak

Két éve arról is beszámolt az Origo, hogy elpusztult borjúfókákat fedeztek fel a brit partokon. A rejtély megoldásához a lakosság segítségét vették igénybe.