fóka

Kihalással fenyegetett faj tetemeit mosta partra a víz Kazahsztánban

A kihalás fenyegette kaszpi fóka fajából 112 egyed tetemét mosta partra a víz Kazahsztán délnyugati részén, a Kaszpi-tenger partján fekvő Mangistau régióban. A kaszpi fóka az egyetlen fókafajta a Kaszpi-tengerben.
fókavédettKazahsztán

A partvidéki Bautin város egyik lakója hétfőn hat elhullott kaszpi fóka tetemét fedezte fel a parton, közülük kettőnek halászháló tekeredett a nyakába.

A kaszpi fóka az orvhalászok miatt is veszélyben van – Fotó: Unsplash
A kaszpi fóka az orvhalászok miatt is veszélyben van
Fotó: Unsplash

A kaszpi fóka kihalással fenyegetett faj

Az esetet azonnal jelentették a helyi hatóságoknak. A bejelentést követően még aznap tengervízmintákat vettek Mangisztau tartomány Tupkaragan járásának part menti területein. A Kaszpi-tengerben élő egyetlen fókafajtát, a kaszpi fókát (Pusa caspica) Kazahsztán 2020 novemberében vette fel a ritka és kihalással fenyegetett fajok listájára. A kaszpi fókát a környezetszennyezés mellett az orvvadászat is veszélyezteti.

Dél-Afrikában halálos vírus okozott gondot

Dél-Afrikában a nyáron veszettség terjedt a medvefókák között. A nyaralókat és a szörfösöket azután figyelmeztették, hogy kilenc fókánál kimutatták a halálos vírust. A fókák több szörföst is megharaptak, de szerencsére időben ellátták őket. 

A borjúfókák is pusztultak 

Két éve arról is beszámolt az Origo, hogy elpusztult borjúfókákat fedeztek fel a brit partokon. A rejtély megoldásához a lakosság segítségét vették igénybe. 

 

 

