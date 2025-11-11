Most érkezett: lezuhant egy török repülőgép Azerbajdzsánban

A grúz–azeri határ térségében eddig tisztázatlan körülmények között lezuhant egy katonai repülőgép – számolt be róla az Imedi TV. A helyszínről készült felvételen az látható, ahogy a repülő hirtelen farokpörgettyűbe kerül, majd nagy sebességgel a földnek csapódik.

A televízió beszámolója szerint a lezuhant repülő a török hadsereg tulajdonában állhatott, de ezt egyelőre sem a grúz hatóságok, sem a védelmi szervek nem erősítették meg hivatalosan. A baleset pontos okáról és az esetleges áldozatokról sincsenek információk.

A térségben jelenleg a georgiai katasztrófavédelem és a határőrség egységei dolgoznak, miközben a határ mindkét oldalán biztonsági intézkedéseket vezettek be – írja az AP.

