Most érkezett: lezuhant egy török repülőgép Azerbajdzsánban

Komoly szabályváltoztatás jön a nyugdíjas korhatárnál – mindenkit érint

Azerbajdzsán

Most érkezett: lezuhant egy török repülőgép Azerbajdzsánban

43 perce
A grúz Imedi televízió értesülései szerint katonai repülőgép zuhant le a Grúzia és Azerbajdzsán közötti határ közelében. A hírek szerint a gép a török fegyveres erőkhöz tartozhatott.
AzerbajdzsánhadseregGrúzia

A grúz–azeri határ térségében eddig tisztázatlan körülmények között lezuhant egy katonai repülőgép – számolt be róla az Imedi TV. A helyszínről készült felvételen az látható, ahogy a repülő hirtelen farokpörgettyűbe kerül, majd nagy sebességgel a földnek csapódik.

A televízió beszámolója szerint a lezuhant repülő a török hadsereg tulajdonában állhatott, de ezt egyelőre sem a grúz hatóságok, sem a védelmi szervek nem erősítették meg hivatalosan. A baleset pontos okáról és az esetleges áldozatokról sincsenek információk.

A térségben jelenleg a georgiai katasztrófavédelem és a határőrség egységei dolgoznak, miközben a határ mindkét oldalán biztonsági intézkedéseket vezettek be – írja az AP.

Cikkünk frissül

 

