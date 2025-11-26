Katy Perry milliókat követel egy haldokló idős férfitól

A Katy Perry körül kialakult ingatlanper 2020 óta foglalkoztatja a közvéleményt, miután az énekesnő és akkori párja, Orlando Bloom megvásároltak egy luxusingatlant Montecitóban. Az eladó, a 85 éves, súlyosan beteg Carl Westcott néhány nappal később vissza akarta vonni az adásvételt, arra hivatkozva, hogy a szerződés aláírásakor erős fájdalomcsillapítók hatása alatt állt. A New York Post információi szerint a felek közötti konfliktus az évek során csak mélyült, és mára Katy Perry több millió dolláros követelést támaszt a férfival szemben.

Katy Perry

Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

Miért pereli Katy Perry a 85 éves férfit?

Az énekesnő azért indított pert, mert álláspontja szerint Carl Westcott akadályozta az ingatlan birtokba vételét és hasznosítását azzal, hogy vissza akarta vonni az adásvételt. Katy Perry szerint emiatt jelentős anyagi kára keletkezett, amelyet most jogi úton kíván érvényesíteni.

Mi vezetett Katy Perry és Carl Westcott ingatlanvitájához?

A konfliktus alapja a 2020-as ingatlanvásárlás volt, amikor Katy Perry és akkori párja megvették Carl Westcott 15 millió dolláros (kb. 5 milliárd forint) montecitói házát. A férfi később arra hivatkozott, hogy műtéti fájdalomcsillapítók befolyása alatt írta alá a szerződést, így nem volt tisztában annak tartalmával. Katy Perry jogi csapata szerint azonban semmilyen bizonyíték nem támasztotta alá a férfi állítását, és az adásvételi szerződés érvényben maradt.

Milyen döntést hozott a bíróság az ingatlanügyben?

A bíróság 2023 decemberében Katy Perry javára ítélt, kimondva, hogy az idős férfi nem bizonyította mentális alkalmatlanságát a szerződés megkötésekor. A döntés értelmében az ingatlan jogszerűen került az énekesnő tulajdonába.

Mekkora összeget követel Katy Perry a hosszú pereskedés után?

Katy Perry összesen közel 5 millió dollárt követel, amely tartalmazza:

3,25 millió dollár (kb. 1,1 milliárd forint) elmaradt bevételt az ingatlan bérbeadásának meghiúsulása miatt,

2,2 millió dollár (kb. 726 millió forint) javítási költséget,

valamint további 3 millió dollár (kb. 1 milliárd forint) jogi kiadást, amelyet részben az ingatlan állapota, részben az elhúzódó pereskedés indokol.

Miért váltott ki felháborodást Katy Perry követelése?

A közvélsek erős kritikát váltottak ki a közvéleményben, mivel a popdíva egy súlyosan beteg, palliatív ellátásban lévő idős férfitól követel nagy összegű kártérítést. Szakértők szerint a helyzet „David és Góliát” narratívává alakult, amelyben a vagyonos sztár a gyengülő egészségi állapotú egykori tulajdonossal kerül szembe – érzelmileg rendkívül kényes helyzetet teremtve.