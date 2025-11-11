Ki gondolta volna? Váratlan dolog derült ki a kávéról

A kávé régóta tiltott italnak számított a szívritmuszavarral, különösen a pitvarfibrillációval élő betegek körében. A szakértők hosszú ideg azt tanácsolták, hogy kerülniük kell a koffeint, nehogy súlyosbítsák állapotukat. Egy új kutatás azonban arra utal, hogy a mérsékelt kávéfogyasztás nemcsak ártalmatlan, hanem akár hasznos is lehet a szívritmuszavarok kezelésében – tájékoztat a Fox News.

Lehet, hogy a kávé mégsem káros a szívnek - Fotó: Unsplash

Mégis jót tehet a szívnek a kávé?

A Kaliforniai Egyetem kutatói a tanulmány során 200 pitvarfibrillációban szenvedő felnőttet vizsgáltak. A résztvevőket két csoportra osztották: az egyik napi szinten fogyasztott koffeines kávét, a másik teljesen mellőzte a koffeint hat hónapig. A kutatók EKG-felvételekkel követték az újabb ritmuszavarok előfordulását, és figyelték a tünetek és mellékhatások változását is.

Az eredmények meglepőek voltak: a kávét fogyasztók 47%-ánál tért vissza a pitvarfibrilláció, míg a koffeint kerülőknél 64%-ban.

Ez 39%-os relatív kockázatcsökkenést jelentett a kávéfogyasztók javára. Dr. Gregory Marcus, a kutatás vezetője szerint a kávé akár védő életmódbeli tényezőként is szerepelhet pitvarfibrillációs betegek esetében. Hangsúlyozta azonban, hogy az eredmények nem általánosíthatók minden betegnél, mivel csak azok vettek részt, akik korábban is rendszeresen ittak kávét, és hajlandók voltak ideiglenesen lemondani róla.

A kutatók hangsúlyozzák: a mérsékelt, napi egy-két csésze kávé nemcsak ártalmatlan, hanem potenciálisan szívvédő hatású lehet a pitvarfibrillációból lábadozók számára.

Kávé hajhullás ellen?

A koffein serkenti a fejbőr vérkeringését, míg a benne lévő ásványi anyagok támogatják a hajhagymák működését. Egy egyszerű kávés öblítés havonta néhány alkalommal élénkítheti a hajnövekedést.

Mikor ajánlott kávét inni?

A reggeli kávé nemcsak a fáradtságot űzi el, de meghosszabbíthatja az életet is. Egy kutatás szerint azok az emberek, akik rendszeresen kávéznak reggel, jelentősen kisebb kockázattal halnak meg korábban, mint azok, akik teljesen tartózkodnak a forró italtól, vagy akik egész nap isszák.