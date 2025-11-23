Különös jelenséget fedeztek fel a kutatók: minden kávéfogyasztót érint

Jó hír a kávérajongóknak: egy új kutatás szerint az ital rendszeres fogyasztása akár 20–25%-kal csökkentheti a depresszió kialakulásának kockázatát. Ugyanakkor a kutatás azt is kimutatta, hogy a kávé éppen azoknál a terápiáknál lehet hátráltató tényező, amelyek gyors javulást ígérnek – számol be a FITBOOK.

A kávéfogyasztás csökkentheti a depresszió kockázatát – Fotó: Pexels

Kávé depresszió ellen: a koffeinparadoxon

A gyógyszerek és a különböző terápiák, mint a ketamin vagy az elektrokránterápia (EKT), alapvetőek a depresszió kezelésében. Míg a hagyományos antidepresszánsok hatása hetekbe telik, a ketamin és az EKT órákon belül képes javulást hozni. Egy kutatás egereken vizsgálta, hogyan lehetséges ez – az eredmény azt mutatja, hogy mindkét gyors módszer az adenozin nevű vegyület szintjét növeli az agyban, ami nyugtató hatású és csökkenti a stresszt.

A kávé viszont blokkolja az adenozinreceptorokat.

Ez azt jelenti, hogy a koffein jelenléte átmenetileg kikapcsolhatja a terápia gyors hatását – vagyis a fekete ital lehet barát, de bizonyos helyzetekben ellenség is. Érdekes módon a rendszeres kávéfogyasztás hosszú távon védőhatású lehet.

A gyakori kávéfogyasztóknál az adenozinreceptorok sűrűbbek és aktívabbak, így az agy jobban felkészül a depresszió ellen.

A kutatók azt javasolják, hogy a depresszióval kezelt kávéfogyasztók a kezelés előtti és utáni 24 órában mellőzzék a koffeint, hogy a terápia a lehető legeredményesebb legyen.

Ez a kutatás rávilágít arra, hogy a kávé egyszerre lehet „barát” és „zavaró tényező”. A megfelelő időzítés kulcsfontosságú: a koffein rövid ideig blokkolhatja a receptorokat, de hosszú távon hozzájárulhat az agy ellenálló képességéhez. A kávé tehát nemcsak ébreszt, hanem agyunk védelmi rendszerét is formálhatja.

