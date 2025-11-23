Különös jelenséget fedeztek fel a kutatók: minden kávéfogyasztót érint

Hírlevél

Egy új vizsgálat rávilágított, hogy a népszerű ital különleges módon befolyásolhat fontos idegrendszeri folyamatokat. A friss eredmények szerint a kávé hatása bizonyos helyzetekben egészen más lehet, mint gondolnánk.
Jó hír a kávérajongóknak: egy új kutatás szerint az ital rendszeres fogyasztása akár 20–25%-kal csökkentheti a depresszió kialakulásának kockázatát. Ugyanakkor a kutatás azt is kimutatta, hogy a kávé éppen azoknál a terápiáknál lehet hátráltató tényező, amelyek gyors javulást ígérnek – számol be a FITBOOK.

kávé
A kávéfogyasztás csökkentheti a depresszió kockázatát – Fotó: Pexels

Kávé depresszió ellen: a koffeinparadoxon

A gyógyszerek és a különböző terápiák, mint a ketamin vagy az elektrokránterápia (EKT), alapvetőek a depresszió kezelésében. Míg a hagyományos antidepresszánsok hatása hetekbe telik, a ketamin és az EKT órákon belül képes javulást hozni. Egy kutatás egereken vizsgálta, hogyan lehetséges ez – az eredmény azt mutatja, hogy mindkét gyors módszer az adenozin nevű vegyület szintjét növeli az agyban, ami nyugtató hatású és csökkenti a stresszt. 

A kávé viszont blokkolja az adenozinreceptorokat. 

Ez azt jelenti, hogy a koffein jelenléte átmenetileg kikapcsolhatja a terápia gyors hatását – vagyis a fekete ital lehet barát, de bizonyos helyzetekben ellenség is. Érdekes módon a rendszeres kávéfogyasztás hosszú távon védőhatású lehet. 

A gyakori kávéfogyasztóknál az adenozinreceptorok sűrűbbek és aktívabbak, így az agy jobban felkészül a depresszió ellen. 

A kutatók azt javasolják, hogy a depresszióval kezelt kávéfogyasztók a kezelés előtti és utáni 24 órában mellőzzék a koffeint, hogy a terápia a lehető legeredményesebb legyen.

Ez a kutatás rávilágít arra, hogy a kávé egyszerre lehet „barát” és „zavaró tényező”. A megfelelő időzítés kulcsfontosságú: a koffein rövid ideig blokkolhatja a receptorokat, de hosszú távon hozzájárulhat az agy ellenálló képességéhez. A kávé tehát nemcsak ébreszt, hanem agyunk védelmi rendszerét is formálhatja.

A kávé lehet a hosszú élet titka?

Egy friss, nagyszabású kutatás szerint a hosszú élet titka a tea, a víz és a kávé együttes fogyasztásában rejlik – méghozzá egy nagyon is konkrét kombinációban. A tudósok ráadásul azt is kiszámolták, pontosan hány csészényi kávé és tea hozhatja a legjobb eredményt – a szám pedig meglepően magas.

Miért lehet hasznos a kávé?

Egy friss amerikai kutatás szerint napi egy csésze kávé nem árt a szívnek, sőt, akár védelmet is nyújthat. A vizsgálatban a kávé fogyasztása csökkentette a pitvarfibrilláció – egy gyakori szívritmuszavar – kiújulásának esélyét.

 

