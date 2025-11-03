Kávézik reggelente? Erre mindenképp figyeljen oda!

A válasz egyértelmű: igen, árt a környezetnek – méghozzá jobban, mint gondolnánk. Az Egyesült Királyságban naponta mintegy 98 millió csésze kávé fogy, világszinten pedig 2 milliárd. A kávé maradékai a csatornarendszerbe jutva szennyezik a folyókat és a tavakat, attól függetlenül, hogy koffeines vagy koffeinmentes kávéról van szó – számolt be a ScienceAlert.

A kávé árthat a környezetünknek

Fotó: Unsplash

Még az Antarktiszon is találtak kávényomokat

A kávé nemcsak koffeint, hanem cukrot, tejet és más szerves anyagokat is tartalmaz. Ezek az anyagok csökkentik a víz oxigéntartalmát, így fulladást okozhatnak a vízi élőlényeknél, ráadásul elősegítik az algásodást, ami tovább rontja a vízminőséget.

A víz pH-értékét is megváltoztatják, ami stresszt okoz a növényeknek és az állatoknak.

A koffein ráadásul nagyon lassan bomlik le, ezért még a szennyvíztisztítók sem mindig tudják teljesen eltávolítani. Tanulmányok szerint a világ folyóinak több mint felében kimutatható a koffein, sőt még az Antarktiszon is találtak belőle nyomokat.

A reggeli kávé nemcsak a fáradtságot űzi el, de meghosszabbíthatja az életet is.