kávé

Kávézik reggelente? Erre mindenképp figyeljen oda!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy londoni nő 150 fontos (kb. 67 000 forint) bírságot kapott, mert kávét öntött az utcai csatornába, mielőtt felszállt a buszra. Bár a büntetést később visszavonták, az eset nagy vitát indított el arról, vajon árt-e a környezetnek, ha így szabadulunk meg a kávétól.
kávévizekkörnyezetszennyezés

A válasz egyértelmű: igen, árt a környezetnek – méghozzá jobban, mint gondolnánk. Az Egyesült Királyságban naponta mintegy 98 millió csésze kávé fogy, világszinten pedig 2 milliárd. A kávé maradékai a csatornarendszerbe jutva szennyezik a folyókat és a tavakat, attól függetlenül, hogy koffeines vagy koffeinmentes kávéról van szó – számolt be a ScienceAlert

A kávé árthat a környezetünknek – Fotó: Unsplash
A kávé árthat a környezetünknek
Fotó: Unsplash

Még az Antarktiszon is találtak kávényomokat

A kávé nemcsak koffeint, hanem cukrot, tejet és más szerves anyagokat is tartalmaz. Ezek az anyagok csökkentik a víz oxigéntartalmát, így fulladást okozhatnak a vízi élőlényeknél, ráadásul elősegítik az algásodást, ami tovább rontja a vízminőséget. 

A víz pH-értékét is megváltoztatják, ami stresszt okoz a növényeknek és az állatoknak. 

A koffein ráadásul nagyon lassan bomlik le, ezért még a szennyvíztisztítók sem mindig tudják teljesen eltávolítani. Tanulmányok szerint a világ folyóinak több mint felében kimutatható a koffein, sőt még az Antarktiszon is találtak belőle nyomokat. 

A reggeli kávé nemcsak a fáradtságot űzi el, de meghosszabbíthatja az életet is.

 

