Hihetetlen hatással van a kávé az egészségünkre

A Daily Mail cikke szerint a telomerek – a kromoszómák végén lévő „védőkupakok” – gyorsabban rövidülnek olyan betegségekben, mint a skizofrénia vagy a bipoláris zavar. A kutatók szerint azonban a kávé erős antioxidánsai képesek lassítani ezt a folyamatot, így a napi négy csészét fogyasztók biológiai kora akár öt évvel fiatalabbnak felelhet meg. A mértékletes kávéfogyasztás előnye tehát kimutatható a mentális betegséggel élőknél.

A kávéfogyasztás előnyeit már több kutatás bizonyította

Fotó: Unsplash

A mértékletes kávéfogyasztás komoly egészségügyi előnyökkel járhat

A pozitív hatás azonban nem korlátlan: napi öt csésze felett már eltűnt az előny, sőt káros folyamatokat is megfigyeltek. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a túl sok koffein épp ellenkező hatást válthat ki, és gyorsíthatja a sejtszintű öregedést.

A 436 fő részvételével készült vizsgálat ugyan megfigyelésen alapul, így nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot, de a kutatók szerint az eredmények egyértelműen jelzik: a mértékletes kávézás komoly egészségügyi előnyökkel járhat.

A nemzetközi ajánlások továbbra is legfeljebb napi 400 mg koffeint, vagyis körülbelül négy csésze kávét javasolnak.

Nem csak mentális betegeknek segíthet

A kávé nem csupán koffein; polifenolokban és antioxidánsokban is gazdag, amelyek gyulladáscsökkentő és anyagcsere-javító hatásokat mutattak több vizsgálatban.

Kávé depresszió ellen

Egy új vizsgálat rávilágított, hogy a kávé különleges módon befolyásolhat fontos idegrendszeri folyamatokat.