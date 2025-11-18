A vendégség néhány perc alatt pokollá vált — a kazahsztáni tűzvész kilenc gyermek életét követelte

A kazahsztáni tűzvész hajnalban történt Algabasz településen, közvetlenül Almati mellett. A tűzoltók gyorsan kiértek a kétszintes épülethez, de a kár és a füst olyan súlyos volt, hogy több bent tartózkodó életét vesztette.

A hatóságok nagy erőkkel vonultak a kazahsztáni tűzvész helyszínére, de tizenkét áldozat életét már nem tudták megmenteni. Fotó:Illusztráció/Unplash

Kazahsztáni tűzvész: egy ünnepség után csapott le a halálos lángtenger

A helyi hatóságok közlése szerint három eszméletlen embert ugyan sikerült kimenteni, ám tizenkét áldozaton—köztük kilenc gyermeken—már nem tudtak segíteni. A Tengrinews kazah hírportál szerint hétfő este ünnepséget tartottak a házban, így sok vendég tartózkodott bent, ami tovább növelhette a tragédia súlyosságát.

A two-story home in Algabas, the Turkestan region, caught fire and was destroyed. The blaze erupted as two families — parents and children — occupied the house, causing the roof to collapse. #Kazakhstan #CentralAsiahttps://t.co/zjmB8XEG39 — Kursiv News (@NewsKursiv) November 18, 2025

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök részvétét fejezte ki, és bejelentette, hogy az érintett családok támogatást kapnak. Egyúttal utasította a kormányt, hogy külön bizottság vizsgálja ki a tűz pontos okát.

Lángoltak a Tesla autói Franciaországban – videó

Hatalmas tűz pusztított Marseille közelében a minap. Egy Tesla márkakereskedésnél összesen 24 elektromos autó vált a lángok martalékává, de személyi sérülés nem történt.

Meglepő oka lehet a horvátországi tűznek – sokkoló fotókon és videókon a leégett kisváros

Több gyerek is megsérült, őket hajóval mentették ki. Súlyos horvátországi tűz pusztított Omiš közelében, a hatóságok szerint a katasztrófát szándékosan okozhatták.