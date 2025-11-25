Fegyverrel rontottak a világhírű énekesnőre, saját autójában végezték ki

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett Maria De La Rosa, művésznevén DELAROSA énekesnő Los Angelesben – tájékoztat a New York Post.

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett Maria De La Rosa, művésznevén DELAROSA énekesnő Los Angelesben. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A feltörekvő énekesnő egy parkoló autóban ült két férfi társaságában, amikor két fegyveres tüzet nyitott az autóra.

De La Rosát kórházba szállították, de olyan súlyosan megsérült, hogy az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

Az autóban ülő férfiak is megsebesültek a lövöldözésben, mindkettőjüket életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

A fegyveres támadók elmenekültek a helyszínről. A rendőrség vizsgálja a kegyetlen gyilkosság körülményeit, egyelőre azt a lehetőséget sem zárták ki, hogy bandákhoz köthető bűncselekmény történt.

A 22 éves DELAROSA karrierje épp beindult, a sztár augusztusban adta ki legújabb dalát, No Me Llames címmel.

Singer Delarosa, 22, was tragically shot dead while sitting inside a parked car in L.A.💔🕊️ pic.twitter.com/doBZWiDhz2 — Raphousetv (RHTV) (@raphousetv2) November 25, 2025

