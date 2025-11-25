Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos üzenetet küldött Orbán Viktor – ezt önnek is látnia kell

gyilkosság

Fegyverrel rontottak a világhírű énekesnőre, saját autójában végezték ki

10 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Autójában öltek meg egy énekesnőt Los Angelesben. DELAROSÁT kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. A rendőrség vizsgálja a kegyetlen gyilkosság körülményeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosságDELAROSAbűncselekményénekesnőlövöldözés

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett Maria De La Rosa, művésznevén DELAROSA énekesnő Los Angelesben – tájékoztat a New York Post

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett Maria De La Rosa, művésznevén DELAROSA énekesnő Los Angelesben. (A kép illusztráció.)
Kegyetlen gyilkosság áldozata lett Maria De La Rosa, művésznevén DELAROSA énekesnő Los Angelesben. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A feltörekvő énekesnő egy parkoló autóban ült két férfi társaságában, amikor két fegyveres tüzet nyitott az autóra.  

De La Rosát kórházba szállították, de olyan súlyosan megsérült, hogy az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. 

Az autóban ülő férfiak is megsebesültek a lövöldözésben, mindkettőjüket életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. 

A fegyveres támadók elmenekültek a helyszínről. A rendőrség vizsgálja a kegyetlen gyilkosság körülményeit, egyelőre azt a lehetőséget sem zárták ki, hogy bandákhoz köthető bűncselekmény történt. 

A 22 éves DELAROSA karrierje épp beindult, a sztár augusztusban adta ki legújabb dalát, No Me Llames címmel. 

Kivégezték a kegyetlen gyilkosság elkövetőjét

Floridában november 20-án végrehajtották egy még 1988-ban elítélt férfi halálos ítéletét. A rabot egy nő megerőszakolásáért és meggyilkolásáért ítélték halálra, a kivégzést méreginjekcióval hajtották végre. A 63 éves Richard Randolphot 1988-ban ítélték halálra Minnie Ruth McCollum, egy kisbolt vezetőjének megerőszakolásáért és meggyilkolásáért.  

Gyilkosság vagy túladagolás okozta a milliomos halálát?

Hatalmas felháborodást váltott ki Amelia Salehpour, egy mindössze 18 éves milliomos örökösnő halála, akinek halálát a hatóságok szerint túladagolás okozta. A család azonban biztos abban, hogy a lányt nem egyszerűen droghasználat vitte a sírba: szerintük Amelia valójában emberkereskedelem, erőszak és bűncselekmény áldozata lett. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!