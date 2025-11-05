Elképesztő! Kémkedő kínai autóbuszok miatt pánikolnak Dániában

A kémkedés már évszázadok, vagy talán évezredek óta az életünk része, ám mindig van új a nap alatt, ahogy azt a kínaiak legutóbb bizonyították. A dán hatóságok azonnali vizsgálatot indítottak a kínai gyártmányú elektromos buszokban felfedezett biztonsági veszély miatt.

A kínai buszok szoftvere kémkedésre is használható

Fotó: LIU XU / Imaginechina

Kiderült, hogy a járművek távolról is vezérelhetők, sőt, akár le is állíthatók. Ez azt jelenti, hogy a kínaiak mindent tudnak a buszaikról, és nem kizárt, hogy folyamatos videófelvételeket is készítenek – írja a The Guardian. Amúgy a probléma Norvégiában került elő először, ahol a közlekedési hatóság figyelmeztetett: a gyártó hozzáférhet a buszok irányítórendszeréhez, ami biztonsági kockázatot jelenthet.

A Yutong elutasítja, hogy kémkedés vádját

Dániában jelenleg közel ötszáz ilyen busz közlekedik, többségük a kínai Yutong márkához tartozik. A Movia dán közlekedési társaság elismerte, hogy a járművek szoftverei internetkapcsolattal rendelkeznek, és így elvileg kémkedésre is alkalmasak.

A dán katasztrófavédelem szerint az online rendszerek, kamerák, mikrofonok és érzékelők további sebezhetőségeket is rejthetnek.

A Yutong közleményében azt állította, hogy minden adat az EU-n belül, németországi szervereken tárolódik, és azokhoz csak engedéllyel lehet hozzáférni. A cég hangsúlyozta, hogy betartja az uniós adatvédelmi szabályokat, és tagadja, hogy kémkedésre használná a buszait.

Dán politikusok és biztonsági szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az ország túlságosan függ a kínai technológiától.

A kormány most új szabályozást készít elő, amely szigorúbb biztonsági követelményeket írhat elő a jövőbeni járműbeszerzésekre, hogy elkerüljék a hasonló kockázatokat.

Budapestre is jönnek kínai buszok

A BYD csingtaói gyárában már gőzerővel zajlik a Budapest által megrendelt tisztán elektromos hajtású buszok sorozatgyártása. Ahogy azt az Origo is megírta, az ArrivaBus üzemeltetésében az elektromos BYD buszok a jövő évtől jelenhetnek meg a fővárosi utakon.