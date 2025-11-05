Hírlevél

Yutong

Elképesztő! Kémkedő kínai autóbuszok miatt pánikolnak Dániában

Vizsgálat indult Dániában, miután kiderült, hogy a kínai beszállító távoli hozzáféréssel rendelkezik a járművek vezérlőrendszereihez. Nem is gondolnánk, hogy a kémkedésnek ilyen formája is létezik.
A kémkedés már évszázadok, vagy talán évezredek óta az életünk része, ám mindig van új a nap alatt, ahogy azt a kínaiak legutóbb bizonyították. A dán hatóságok azonnali vizsgálatot indítottak a kínai gyártmányú elektromos buszokban felfedezett biztonsági veszély miatt.

The driver drinks pure water discharged from a hydrogen fuel cell bus of the city's Route 727 in Zhengzhou city, central China's Henan province, 15 August 2018.First two hydrogen fuel cell buses started operation in Zhengzhou, capital of central China's Henan province, on Wednesday (15 August 2018). Supported by the Global Environment Facility (GEF) and the United Nations Development Program (UNDP), and implemented by Chinese Ministry of Science and Technology, the 3rd phase of "Promoting the Commercialization of China's Fuel Cell Vehicles" issued the bidding results, and Yutong hydrogen fuel cell buses won the bid and will carry out trial operation in Zhengzhou, capital city of Henan province. It is learned that this project covers fuel cell buses, trucks, cars, logistics vehicles and so on, and totally 16 fuel cell buses are needed for the international bid and they are expected to conduct pilot run in five cities namely Beijing, Shanghai, Zhengzhou, Foshan and Yancheng. The Yutong fuel cell buses that won the bid will be operated in Zhengzhou. (Photo by Liu xu / Imaginechina via AFP), kémkedés
A kínai buszok szoftvere kémkedésre is használható
Fotó: LIU XU / Imaginechina

Kiderült, hogy a járművek távolról is vezérelhetők, sőt, akár le is állíthatók. Ez azt jelenti, hogy a kínaiak mindent tudnak a buszaikról, és nem kizárt, hogy folyamatos videófelvételeket is készítenek – írja a The Guardian. Amúgy a probléma Norvégiában került elő először, ahol a közlekedési hatóság figyelmeztetett: a gyártó hozzáférhet a buszok irányítórendszeréhez, ami biztonsági kockázatot jelenthet.

A Yutong elutasítja, hogy kémkedés vádját

Dániában jelenleg közel ötszáz ilyen busz közlekedik, többségük a kínai Yutong márkához tartozik. A Movia dán közlekedési társaság elismerte, hogy a járművek szoftverei internetkapcsolattal rendelkeznek, és így elvileg kémkedésre is alkalmasak. 

A dán katasztrófavédelem szerint az online rendszerek, kamerák, mikrofonok és érzékelők további sebezhetőségeket is rejthetnek. 

A Yutong közleményében azt állította, hogy minden adat az EU-n belül, németországi szervereken tárolódik, és azokhoz csak engedéllyel lehet hozzáférni. A cég hangsúlyozta, hogy betartja az uniós adatvédelmi szabályokat, és tagadja, hogy kémkedésre használná a buszait.

Dán politikusok és biztonsági szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az ország túlságosan függ a kínai technológiától. 

A kormány most új szabályozást készít elő, amely szigorúbb biztonsági követelményeket írhat elő a jövőbeni járműbeszerzésekre, hogy elkerüljék a hasonló kockázatokat.

Budapestre is jönnek kínai buszok

A BYD csingtaói gyárában már gőzerővel zajlik a Budapest által megrendelt tisztán elektromos hajtású buszok sorozatgyártása. Ahogy azt az Origo is megírta, az ArrivaBus üzemeltetésében az elektromos BYD buszok a jövő évtől jelenhetnek meg a fővárosi utakon.

 

 

