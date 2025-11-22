A nap, amikor megállt Amerika: a Kennedy-gyilkosság

Már több mint hatvan éve próbáljuk megtudni, kideríteni, megfejteni, ki ölte meg Kennedyt, de egyértelmű választ nem kapunk. Persze a hivatalos verziót (a Warren-jelentés szerint) mindenki ismeri: 1963. november 22-én Lee Harvey Oswald lőtte le John Fitzgerald Kennedyt a texasi tankönyvraktár hatodik emeleti ablakából.

John F. Kennedyt ezrek várták Dallasban

Fotó: Getty Images/Bettmann

Az Egyesült Államok fiatal, karizmatikus elnöke ezen a napsütéses őszi napon egy nyitott Lincoln Continental limuzinban utazott a feleségével, Jacqueline Kennedyvel, valamint John Connally-vel, Texas állam kormányzójával, annak nejével, valamint egy titkos ügynökkel, amikor a 24 éves hithű kommunista távcsöves puskával rálőtt Dallasban, az Eml utcában. Az első golyó megsebesítette Connally kormányzót, a második és harmadik pedig Kennedyt találta el – a végzetes fejlövés minden idők egyik leghíresebb amatőr felvételén, az Abraham Zapruder által készített 8 mm-es filmen maradt fenn az utókornak.

Osvaldot is elhallgattatták

Az amerikai elnököt azonnal kórházba szállították, ám az életét már nem tudták megmenteni.

A gyilkosság elkövetésével Oswaldot gyanúsították meg, akit hamar le is tartóztattak.

November 24-én, amikor a rendőr-főkapitányságról a megyei börtönbe akarták átszállítani, az állítólagos maffiakapcsolatokkal rendelkező nightclub-tulajdonos, Jack Ruby az újságírók és rendőrök gyűrűjéből előre törve, közvetlen közelről hasba lőtte a volt tengerészgyalogos és szovjetunióbeli emigráns. Nem sokkal később Oswald a Parkland kórházban (ahol Kennedy is meghalt) belehalt sérülésébe.

A hithű kommunista Lee Harvey Oswaldot (középen) gyanusították meg JFK meggyilkolásával

Fotó: AFP

Máig misztikus a Kennedy-gyilkosság

Ez a hivatalos álláspont, ám az emberiség jelentős része máig nem hisz ennek a verziónak. Talán azért is, mert az események túlságosan filmszerűek – sokak szerint épp ezért gyanúsak. Mintha valaki mindent elrendezett volna. Mintha valaki túl gyorsan akarta volna lezárni a történetet.

A merénylet óta több ezer oldalas jelentések, bizottságok, feloldott iratok és még mindig titkos dokumentumok teszik még misztikusabbá a Kennedy-gyilkosságot.

A Warren-bizottság hivatalosan lezárta az ügyet, de a kérdések megmaradtak:

Miért érzékelték sokan úgy, hogy több lövés érkezett különböző irányokból?

Miért voltak ellentmondások az orvosi jelentésekben?

Miért gyilkolták meg Oswaldot még a tárgyalása előtt?

És miért maradtak titkosak évtizedekig a kormányzati dossziék?

A válaszok egy része máig homályban van. Ez a merénylet olyan, mint egy óriási kirakó, amelyből néhány darabot talán sosem helyeznek majd vissza.