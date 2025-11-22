Hírlevél

John F. Kennedy

A nap, amikor megállt Amerika: a Kennedy-gyilkosság

19 órája
Olvasási idő: 7 perc
Hatvankét évvel ezelőtt egyetlen pillanat elég volt, hogy a történelem sötét fordulatot vegyen. A Kennedy-gyilkosság máig megfejthetetlen titkai generációkat késztetnek újra és újra a múlt homályába tekinteni. Az elnök halála nemcsak egy nemzetet rázott meg, hanem egy olyan rejtélyt is életre hívott, amely több mint hatvan év után sem veszített az erejéből.
John F. Kennedymerényletamerikai elnökdallasi merényletLee Harvey Oswaldgyilkosság

Már több mint hatvan éve próbáljuk megtudni, kideríteni, megfejteni, ki ölte meg Kennedyt, de egyértelmű választ nem kapunk. Persze a hivatalos verziót (a Warren-jelentés szerint) mindenki ismeri: 1963. november 22-én Lee Harvey Oswald lőtte le John Fitzgerald Kennedyt a texasi tankönyvraktár hatodik emeleti ablakából.

John F. Kennedyt
John F. Kennedyt ezrek várták Dallasban 
Fotó: Getty Images/Bettmann

Az Egyesült Államok fiatal, karizmatikus elnöke ezen a napsütéses őszi napon egy nyitott Lincoln Continental limuzinban utazott a feleségével, Jacqueline Kennedyvel, valamint John Connally-vel, Texas állam kormányzójával, annak nejével, valamint egy titkos ügynökkel, amikor a 24 éves hithű kommunista távcsöves puskával rálőtt Dallasban, az Eml utcában. Az első golyó megsebesítette Connally kormányzót, a második és harmadik pedig Kennedyt találta el – a végzetes fejlövés minden idők egyik leghíresebb amatőr felvételén, az Abraham Zapruder által készített 8 mm-es filmen maradt fenn az utókornak.

Osvaldot is elhallgattatták

Az amerikai elnököt azonnal kórházba szállították, ám az életét már nem tudták megmenteni. 

A gyilkosság elkövetésével Oswaldot gyanúsították meg, akit hamar le is tartóztattak. 

November 24-én, amikor a rendőr-főkapitányságról a megyei börtönbe akarták átszállítani, az állítólagos maffiakapcsolatokkal rendelkező nightclub-tulajdonos, Jack Ruby az újságírók és rendőrök gyűrűjéből előre törve, közvetlen közelről hasba lőtte a volt tengerészgyalogos és szovjetunióbeli emigráns. Nem sokkal később Oswald a Parkland kórházban (ahol Kennedy is meghalt) belehalt sérülésébe.

John Fitzgerald Kennedy meggyilkolása, JohnFitzgeraldKennedy, gyilkosság, 1963. november 22., Kennedy-gyilkosság, Kennedygyilkosság, Lee Harvey Oswald, LeeHarveyOswald
A hithű kommunista Lee Harvey Oswaldot (középen) gyanusították meg JFK meggyilkolásával
Fotó: AFP

Máig misztikus a Kennedy-gyilkosság

Ez a hivatalos álláspont, ám az emberiség jelentős része máig nem hisz ennek a verziónak. Talán azért is, mert az események túlságosan filmszerűek – sokak szerint épp ezért gyanúsak. Mintha valaki mindent elrendezett volna. Mintha valaki túl gyorsan akarta volna lezárni a történetet. 

A merénylet óta több ezer oldalas jelentések, bizottságok, feloldott iratok és még mindig titkos dokumentumok teszik még misztikusabbá a Kennedy-gyilkosságot.

A Warren-bizottság hivatalosan lezárta az ügyet, de a kérdések megmaradtak:

  • Miért érzékelték sokan úgy, hogy több lövés érkezett különböző irányokból?
  • Miért voltak ellentmondások az orvosi jelentésekben?
  • Miért gyilkolták meg Oswaldot még a tárgyalása előtt?
  • És miért maradtak titkosak évtizedekig a kormányzati dossziék?

A válaszok egy része máig homályban van. Ez a merénylet olyan, mint egy óriási kirakó, amelyből néhány darabot talán sosem helyeznek majd vissza.

John Fitzgerald Kennedy meggyilkolása, JohnFitzgeraldKennedy, gyilkosság, 1963. november 22., Kennedy-gyilkosság, Kennedygyilkosság, Lee Harvey Oswald, LeeHarveyOswald
Milliók gyászolták világszerte a lelőtt amerikai elnököt. John Fitzgerald Kennedy temetése Washingtonban
Fotó: AFP/JFK Presidential Library/Raymond L. Miller

Sokan akarták Kennedy halálát

Voltak, akik a CIA-t, mások a szovjeteket, a kubai rezsimet, sőt a maffiát sejtették a háttérben. De felmerült az is, hogy az FBI rettegett igazgatója, J. Edgar Hoover lövette le ügynökökkel Kennedyt. Az biztos, sokan akarták Kennedy halálát. 

A hivatalos akták nagy részét 75 évre titkosították, ami csak tovább táplálta a gyanút, hogy ködösítenek. 

Bár az elmúlt években – többek között Donald Trump döntése után – több ezer dokumentumot nyilvánosságra hoztak, de a teljes igazságot máig homály fedi.

A neves politikai elemzők szerint a demokrata JFK messze nem tartozott Amerika legjobb elnökei köz, de halála legenda születését indította el. A meggyilkolása nem csupán egy kriminalisztikai eset – inkább egy modern amerikai monda, amelyben a valóság és a rejtély végérvényesen összefonódott.

 

