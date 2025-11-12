Bombafenyegetés miatt kényszerleszállás

India pénzügyi, kereskedelmi és szórakoztatóipari központjából, Mumbaiból indult szerdán az Air India Express egyik járata, amelynek bombafenyegetés miatt kényszerleszállást kellett végrehajtania.
A gép 176 utassal a fedélzetén biztonságosan landolt a Lal Bahadur Shastri Nemzetközi Repülőtéren Varanasiban, ahol biztonsági okokból azonnal egy félre eső helyre állították. A rendőrség robbanószer-elhárító egysége átfogó ellenőrzést végzett a fedélzeten, azonban a szakemberek nem találtak semmilyen gyanús tárgyat – írja a Mirror.
„Az egyik járatunk biztonsági fenyegetést kapott. A protokollnak megfelelően az illetékes hatóságokat azonnal értesítettük, és minden szükséges biztonsági eljárást megkezdtünk. A gép biztonságosan landolt, az összes utas leszállt.
A repülőgép a kötelező biztonsági ellenőrzések elvégzése után folytathatja a menetrendszerű útját” – nyilatkozta a fapados légitársaság, az Air India Express szóvivője.
Készültség igen, újabb kényszerleszállás nem volt
Ugyanezen a napon az IndiGo légitársaság is hasonló fenyegetéssel szembesült: valaki e-mailben az ország öt repülőterének felrobbantását helyezte kilátásba.
Emiatt magas szintű készültséget rendeltek el a főbb repülőtereken, többek között Delhi, Mumbai, Chennai, Thiruvananthapuram és Hyderabad városaiban. Az e-mailt jelenleg a kormány által felállított Bombafenyegetés-értékelő Bizottság vizsgálja.
Pukkanás okozott pánikot
A közelmúltban a Blue Islands egyik járata hajtott végre kényszerleszállást. Igaz, ott nem bombafenyegetés miatt tört ki pánik. A gépen az utasok egy hangos pukkanást hallottak a repülő motorja felől. A rémisztő hangok után a pilóták úgy döntöttek, kényszerleszállást fognak végrehajtani.