Air India Express

Bombafenyegetés miatt kényszerleszállás

Az Air India Express egyik járata szerdán Varanasi repülőterén biztonságosan landolt 176 utassal a fedélzetén. A gépnek bombafenyegetés miatt kellett kényszerleszállást végrehajtania, és a hatóságok azonnal megkezdték a repülő átvizsgálását.
Air India ExpressrepülőgépKényszerleszállásBombariadólégitársaság

India pénzügyi, kereskedelmi és szórakoztatóipari központjából, Mumbaiból indult szerdán az Air India Express egyik járata, amelynek bombafenyegetés miatt kényszerleszállást kellett végrehajtania.

Air India Airbus A350-900 aircraft spotted on the tarmac of London Heathrow Airport LHR in the United Kingdom in front of the passenger terminal taxiing for departure. The modern and advanced wide body airplane has the registration tail number VT-JRI and is powered by 2x RR Trent XWB jet engines. The A350 passenger plane preparing for long haul flight to India. Air India is the flag carrier airline of India with a fleet of 196 aircraft, owned by Air India Limited a Tata Group enterprise with main hub at Indira Gandhi International Airport in Delhi, member of Star Alliance aviation group.November 13, 2024 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP), kényszerleszállás
Kényszerleszállást kellett végrehajtania az Air India Express egyik járatának
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A gép 176 utassal a fedélzetén biztonságosan landolt a Lal Bahadur Shastri Nemzetközi Repülőtéren Varanasiban, ahol biztonsági okokból azonnal egy félre eső helyre állították. A rendőrség robbanószer-elhárító egysége átfogó ellenőrzést végzett a fedélzeten, azonban a szakemberek nem találtak semmilyen gyanús tárgyat – írja a Mirror.

„Az egyik járatunk biztonsági fenyegetést kapott. A protokollnak megfelelően az illetékes hatóságokat azonnal értesítettük, és minden szükséges biztonsági eljárást megkezdtünk. A gép biztonságosan landolt, az összes utas leszállt. 

A repülőgép a kötelező biztonsági ellenőrzések elvégzése után folytathatja a menetrendszerű útját” – nyilatkozta a fapados légitársaság, az Air India Express szóvivője.

Készültség igen, újabb kényszerleszállás nem volt

Ugyanezen a napon az IndiGo légitársaság is hasonló fenyegetéssel szembesült: valaki e-mailben az ország öt repülőterének felrobbantását helyezte kilátásba. 

Emiatt magas szintű készültséget rendeltek el a főbb repülőtereken, többek között Delhi, Mumbai, Chennai, Thiruvananthapuram és Hyderabad városaiban. Az e-mailt jelenleg a kormány által felállított Bombafenyegetés-értékelő Bizottság vizsgálja.

Pukkanás okozott pánikot

A közelmúltban a Blue Islands egyik járata hajtott végre kényszerleszállást. Igaz, ott nem bombafenyegetés miatt tört ki pánik. A gépen az utasok egy hangos pukkanást hallottak a repülő motorja felől. A rémisztő hangok után a pilóták úgy döntöttek, kényszerleszállást fognak végrehajtani.

 

