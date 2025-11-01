40 métert zuhant egy szakadékba, egy üveg bor mentette meg az életét

Egy 77 éves kerékpáros hihetetlen szerencsével élte túl, hogy mintegy 130 métert zuhant egy sziklás szakadékba a franciaországi Cévennes hegységben, Saint-Julien-des-Points közelében. A férfi egy kanyart vétett el, és biciklijével a mélybe esett, miközben a hegyi úton tért haza a bevásárlásból – írj a CBS.

A francia kerékpáros három napig maradt életben a 130 méteres szakadékban, kizárólag a bor segítségével. Fotó:Illusztráció/Unplash

Három nap után találtak rá a kerékpárosra a szakadék mélyén

A súlyos esés után nem tudott felmászni a meredek falon, így minden alkalommal segítségért kiáltott, amikor autót hallott a közelben — ám napokig senki sem hallotta meg a segélykiáltásait.

Végül három nap múlva útkarbantartók figyeltek fel a hangokra, és észrevették a ronccsá tört biciklit a szakadék mélyén. A férfit mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol enyhe hipotermiával, de csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta.

A mentőorvos, Laurent Savath „valóságos csodának” nevezte a túlélést:

„A hideg, az eső és az élelemhiány miatt alig volt esélye. Csak a bor tartotta életben.”

A kerékpáros elmondása szerint többször is megpróbált kimászni, de minden alkalommal visszacsúszott a jeges vízbe.

Nem ez volt az első borral túlélő túlélő

2023-ban egy ausztrál nő is hasonló módon vészelte át az eltűnését: öt napig rekedt a bozótosban, ahol csak nyalókák és egy üveg bor tartották életben, miután autója elakadt a sárban.

Más is csodával határos módon élte túl a vadont

Korábban egy másik hihetetlen történet is bejárta a világot: Carolina Wilga, egy 26 éves német utazó 12 napon és 11 éjszakán át küzdött a túlélésért, miután autója lerobbant a nyugat-ausztráliai vadonban. A túlélés a vadonban számára nemcsak fizikai, hanem mentális próbatétel is volt – végül csodával határos módon megmentették.