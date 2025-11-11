Eltávolították Németország legmagasabb csúcsáról a legendás aranykeresztet – nem hiszi el, miért

A 4,88 méter magas és 300 kilogrammos jelkép az osztrák–német határon fekvő Bajor-Alpok egyik legismertebb látványossága. A keresztet azért távolították el, mert turisták százai ragasztották tele matricákkal az elmúlt évek során. A kereszt most Andrea Würzinger műhelyébe került, ahol a szakember megtisztítja, újraaranyozza, és eltávolítja róla a vastag matrica-réteget – írja az ABC.

A Zugspitze csúcsának szimbóluma az aranyozott kereszt.

Fotó: Unsplash

Újjászületik a kereszt

A restaurátor nő édesapja készítette a jelenlegi keresztet 1993-ban, miután az 1851-es eredeti helyrehozhatatlanul megsérült. A szakember szerint

amikor először újraaranyozták, még csak három matrica volt rajta, 2017-ben hetven, mostanra viszont már több száz.

A csúcs könnyen megközelíthető vasúttal és drótkötélpályával, de a keresztig vezető rövid mászás sok turistát kísértésbe ejtett, hogy felragasszák saját jelüket.

A tömeg miatt gyakran csúszós a szikla, és sokan veszélyes mutatványokra vállalkoznak, csak hogy elérjék a fém felületet.

A hegy üzemeltetői ezért idén nyáron egy élethű másolatot állítottak fel a csúcson lévő állomás épületében, hogy ott készüljenek a szelfik és a matricázások. A felújítást várhatóan november végéig befejezik, így a megújult aranykereszt a síszezon kezdetére visszakerül a helyére.

