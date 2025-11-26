Rettegésben a város, megszökött a Slender Man-késelő

Az illinoisi rendőrség elfogta Morgan Geysert, akit egy osztálytársa megkéselése miatt ítéltek el még 2014-ben. A most 23 éves nő házi őrizetben volt egy wisconsini szállón, amikor letépte magáról a nyomkövetőt, és megszökött – írja a BBC.

A rendőrség közlése szerint Geyser eltávolította a lábára szerelt nyomkövető lábperecet, és szombat este elhagyta a madisoni otthont. Egészen vasárnapig bujkált, amikor is Illinois államban, Posen városában egy teherautó-parkolónál megtalálták és elfogták.

Csak írják be a Google keresőbe a nevem, nagyon rosszat tettem

– hencegett Geyser elfogásakor a rendőröknek.

2014-ben a 12 éves Morgan Geyser és barátnője, Anissa Weier elcsalták egy osztálytársukat, Payton Leutnert egy parkba egy közös pizsamaparti után. Geyser késsel támadt a kislányra, és többször is megszúrta, miközben Weier buzdította a brutális támadás folytatására. A késelés után a két lány elmenekült.

A földön fekvő, erősen vérző Leutnert egy kerékpáros találta meg, aki azonnal segítséget hívott, így a kislány túlélte a támadást. Leutner összesen 19 késszúrást szenvedett el.

A támadás brutalitása miatt az akkor 12 éves Geysert felnőttként állították bíróság elé, ahol 25 évre ítélték szándékos emberölési kísérlet vádjában, 2018-ban pedig pszichiátriai kezelést rendeltek el számára.

Geyser a bíróságon azt állította, hogy Slender Man – egy kitalált figura – hatására hajtotta végre a támadást.

Geysert idén júliusban helyezték feltételesen szabadlábra.

