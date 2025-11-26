Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Von der Leyen csak most jött rá, mekkora a baj

Tudta?

Férfiak tömegei szedik – most kiderült, hogy akár egy évvel is megrövidítheti az életüket

Slender Man

Rettegésben a város, megszökött a Slender Man-késelő

43 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megszökött az a fiatal amerikai nő, aki 2014-ben gyerekként a képzeletbeli Slender Man hatására késelte meg osztálytársát. A késelésben súlyosan megsérült kislányt egy kerékpáros találta meg, a támadó 12 évest felnőttként állították bíróság elé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Slender ManMorgan Geyserszökéskéseléskéseléses támadás

Az illinoisi rendőrség elfogta Morgan Geysert, akit egy osztálytársa megkéselése miatt ítéltek el még 2014-ben. A most 23 éves nő házi őrizetben volt egy wisconsini szállón, amikor letépte magáról a nyomkövetőt, és megszökött – írja a BBC

Az illinoisi rendőrség elfogta Morgan Geysert, akit egy osztálytársa megkéselése miatt ítéltek el még 2014-ben.
Az illinoisi rendőrség elfogta Morgan Geysert, akit egy osztálytársa megkéselése miatt ítéltek el még 2014-ben.
Fotó: Unsplash

A rendőrség közlése szerint Geyser eltávolította a lábára szerelt nyomkövető lábperecet, és szombat este elhagyta a madisoni otthont. Egészen vasárnapig bujkált, amikor is Illinois államban, Posen városában egy teherautó-parkolónál megtalálták és elfogták. 

Csak írják be a Google keresőbe a nevem, nagyon rosszat tettem

 – hencegett Geyser elfogásakor a rendőröknek.  

2014-ben a 12 éves Morgan Geyser és barátnője, Anissa Weier elcsalták egy osztálytársukat, Payton Leutnert egy parkba egy közös pizsamaparti után. Geyser késsel támadt a kislányra, és többször is megszúrta, miközben Weier buzdította a brutális támadás folytatására. A késelés után a két lány elmenekült. 

A földön fekvő, erősen vérző Leutnert egy kerékpáros találta meg, aki azonnal segítséget hívott, így a kislány túlélte a támadást. Leutner összesen 19 késszúrást szenvedett el. 

A támadás brutalitása miatt az akkor 12 éves Geysert felnőttként állították bíróság elé, ahol 25 évre ítélték szándékos emberölési kísérlet vádjában, 2018-ban pedig pszichiátriai kezelést rendeltek el számára. 

Geyser a bíróságon azt állította, hogy Slender Man – egy kitalált figura – hatására hajtotta végre a támadást. 

Geysert idén júliusban helyezték feltételesen szabadlábra. 

Késelés a New York-i metróban

Két férfi megsérült, miután egy ismeretlen rájuk rontott a New York-i metróban. A helyszínre érkező rendőrök egy 42 és egy 50 éves férfit találtak a helyszínen, mindketten az arcukon szenvedtek sérülést a késeléses támadásban. 

Vérfürdő a brit vonaton

Brutális késeléses támadás történt szombat este Angliában egy vonaton. A támadásban 10 ember megsebesült, a két gyanúsítottat a rendőrség őrizetbe vette. Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében történt. A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult és a londoni King's Cross pályaudvarra tartott, amikor két támadó több utast megkéselt.  

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!