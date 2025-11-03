Gyilkossági kísérlettel vádolták meg a brit vonaton történt vérengzés elkövetőjét

Tízrendbeli gyilkossági kísérlet címén vádat emeltek hétfőn annak a késeléses támadásnak a feltételezett elkövetője ellen, amely szombat este történt Angliában egy vonaton.

Rendőrök és a mentőszolgálat tagjai átkutatják az LNER Azuma vonat alatti pályát a kelet-angliai Huntingdon állomáson, Huntingdonban, 2025. november 1-jén, egy vonaton történt késeléses támadás után

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A brit közlekedési rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a 32 éves Anthony Williams ellen súlyos testi sértés és pengével ellátott támadófegyver birtoklása címén is vádat emeltek.

Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében történt. A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult és a londoni King's Cross pályaudvarra tartott, amikor a támadó több utast megkéselt. A támadás után a szerelvény megállt a Cambridge-hez közeli Huntingdon város vasútállomásán, és a kivonuló fegyveres rendőri egységek elektromos sokkoló használata után, az első bejelentést követő nyolc percen belül őrizetbe vették a brit állampolgárságú gyanúsítottat.

A helyszínen őrizetbe vettek egy másik, 35 éves férfit is, őt azonban már vasárnap elengedték, mivel a vizsgálat kiderítette, hogy nem volt részese a támadásnak.

A mentők a helyszínről tíz sérültet szállítottak kórházba, egy további sérült nem sokkal később maga jelentkezett orvosi ellátásra. A brit közlekedési rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a sérültek közül ötöt már hazaengedtek.

Heidi Alexander közlekedési miniszter a BBC közszolgálati televízió hétfői hírműsorában elmondta: a vonat személyzetének egyik tagja, aki szintén megsérült, továbbra is életveszélyes, de stabil állapotban van. A miniszter és a rendőrség egybehangzó tájékoztatása szerint

a dolgozó szembeszállt a késes támadóval, és ekkor szerezte sérüléseit. Heidi Alexander „igazi hősnek” nevezte a vasúti alkalmazottat, aki a közlekedési miniszter szavai szerint minden kétséget kizáróan számos ember életét mentette meg.

A vizsgálatot végző nyomozók elismerően szóltak a mozdonyvezetőről, Andrew Johnsonról is, aki az első riasztás után azonnal kapcsolatba lépett a forgalomirányítással, és kérte, hogy a szerelvényt irányítsák a közeli Huntingdon vasútállomására, ahol meg tudott állni. Így vált lehetővé, hogy a fegyveres rendőri egységek néhány perc alatt odaérhettek a vonathoz.