Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Dick Cheney

Durva

T. Danny drogügye sokkal durvább, mint azt korábban sejteni lehetett

áldozat

Vérfagyasztó késelés egy irodában: volt vezető támadt a dolgozókra

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A férfit korábban kirúgták, miután szexuálisan zaklatta egyik beosztottját. Most ugyanabban az irodában követett el brutális késeléses támadást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
áldozatzaklatáskéseléses támadáskórház

Egy késeléses támadás során három ember sérült meg kedden egy szöuli irodában. A rendőrség közlése szerint az elkövető egy 60 év körüli férfi, akit korábban elbocsátottak, miután szexuálisan zaklatta az egyik későbbi áldozatát. 

késeléses támadás
Korábban szexuális zaklatás miatt bocsátották el a késeléses támadás elkövetőjét - Fotó: Unsplash

Egy volt vezető követte el a késeléses támadást

A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a Csve néven azonosított férfi délelőtt követte el a bűncselekményt egy építési szövetkezet irodájában Szöulban. Késsel megsebesített egy 50 és egy 60 év körüli nőt, valamint egy hetvenes éveiben járó férfit. Mindhárom áldozatot kórházba szállították, de egyikük sincs életveszélyben. 

A gyanúsítottat, aki korábban a szövetkezet vezetőjeként dolgozott, a helyszínen elfogták, és gyilkossági kísérlettel vádolják.

Az iroda dolgozói elmondták, hogy Csve ellen korábban eljárás indult, mivel júliusban állítólag szexuálisan zaklatta az egyik áldozatot, az 50 év körüli nőt. A nyomozás szerint a keddi támadás előtt a férfi felkereste a nőt az irodában, és megpróbált vele egyezséget kötni, miután az ügyészség pénzbírsággal akarta sújtani.

Késelés a családban

Nemrég sokkoló támadás történt Romániában: egy apa saját 4 éves kislányát szúrta hátba egy késsel. A férfi az incidens alatt valószínűleg részeg állapotban lehetett.

Fényes nappal szúrtak le egy szakácsot

Az Origo korábban beszámolt arról, hogy Ausztráliában egy hajléktalan nő fényes nappal leszúrt egy szusiszakácsot. A hátborzongató késelésről videó is készült.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!