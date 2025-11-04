Vérfagyasztó késelés egy irodában: volt vezető támadt a dolgozókra

Egy késeléses támadás során három ember sérült meg kedden egy szöuli irodában. A rendőrség közlése szerint az elkövető egy 60 év körüli férfi, akit korábban elbocsátottak, miután szexuálisan zaklatta az egyik későbbi áldozatát.

Korábban szexuális zaklatás miatt bocsátották el a késeléses támadás elkövetőjét - Fotó: Unsplash

Egy volt vezető követte el a késeléses támadást

A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a Csve néven azonosított férfi délelőtt követte el a bűncselekményt egy építési szövetkezet irodájában Szöulban. Késsel megsebesített egy 50 és egy 60 év körüli nőt, valamint egy hetvenes éveiben járó férfit. Mindhárom áldozatot kórházba szállították, de egyikük sincs életveszélyben.

A gyanúsítottat, aki korábban a szövetkezet vezetőjeként dolgozott, a helyszínen elfogták, és gyilkossági kísérlettel vádolják.

Az iroda dolgozói elmondták, hogy Csve ellen korábban eljárás indult, mivel júliusban állítólag szexuálisan zaklatta az egyik áldozatot, az 50 év körüli nőt. A nyomozás szerint a keddi támadás előtt a férfi felkereste a nőt az irodában, és megpróbált vele egyezséget kötni, miután az ügyészség pénzbírsággal akarta sújtani.

