Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Fontos!

Súlyos terrortámadás a vonaton – 10 embert késeltek meg

Látta már?

Itt az első börtönfotó P. Diddyről – felismerhetetlenségig torzult a sztár

vonat

Saját testével védte utastársát egy idős férfi: megrázó részletek a késeléses támadásról

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Idős férfi mentette meg egy fiatal lány életét Angliában, a vonaton történt vérengzés során. A szombat esti késeléses támadásban tíz ember sérült meg, többek állapota életveszélyes.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vonatsérülésAngliakéseléses támadás

Egy idős férfi saját testével védett meg egy fiatal lányt a szombati késeléses támadás során Angliában a Peterborough–London vonalon közlekedő vonaton – írja a New York Post. 

A mentősök felszerelése a rendőrségi kordonon belül, a kelet-angliai Huntingdon állomáson, 2025. november 1-jén, egy vonaton történt késeléses támadás után, amelyben 10 ember megsérült. Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP
A mentősök felszerelése a rendőrségi kordonon belül, a kelet-angliai Huntingdon állomáson, 2025. november 1-jén, egy vonaton történt késeléses támadás után, amelyben 10 ember megsérült. Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A férfi fej- és nyaksérüléseket szenvedett, miközben megakadályozta, hogy a támadó leszúrjon egy utast. Egy szemtanú, Olly Foster elmondása szerint a támadás során pánik tört ki a szerelvényen, az utasok pedig próbáltak fedezéket keresni vagy segíteni a sebesülteken. 

„A férfi egy igazi hős volt – a saját fejével hárította el a támadást. Mi utána kabátokat tettünk a sebre, hogy elállítsuk a vérzést” – mondta Foster. 

A vonatban horrorisztikus állapotok uralkodtak, vér borította az üléseket, a pánikba esett utasok egy üveggel próbáltak meg védekezni.

„Csak az az egy üvegünk volt. Ott ültünk, és imádkoztunk, hogy senki ne jöjjön át késsel vagy fegyverrel” – idézte fel Foster. A tanú elmondta, hogy akkor döbbent rá a helyzet súlyosságára, amikor vérző utasok rohantak végig a vagonon, és azt kiabálták:

Fussatok! Egy férfi mindenkit szurkál!

A támadás 10–15 percig tartott, de az utasok számára „örökkévalóságnak tűnt”. 

Többen életveszélyesen megsérültek a késeléses támadásban 

Ahogy arról az Origo beszámolt, a támadás során tíz ember sérült meg, közülük kilenc életveszélyesen. A két feketébe öltözött elkövetőt a rendőrök sokkolóval ártalmatlanították, majd őrizetbe vették a vonat megállítása után, Huntingdon állomásánál. 

Késelés a  vonatállomáson

Sokkoló támadás rázta meg néhány napja a brit nagyvárost. A manchesteri késelés szemtanúk előtt, fényes nappal történt a forgalmas Piccadilly állomáson. A fiú kórházba került, de sérülései nem életveszélyesek. Négy fiatalt – egy 13 és három 12 éves fiút – vettek őrizetbe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!