Saját testével védte utastársát egy idős férfi: megrázó részletek a késeléses támadásról

Egy idős férfi saját testével védett meg egy fiatal lányt a szombati késeléses támadás során Angliában a Peterborough–London vonalon közlekedő vonaton – írja a New York Post.
A férfi fej- és nyaksérüléseket szenvedett, miközben megakadályozta, hogy a támadó leszúrjon egy utast. Egy szemtanú, Olly Foster elmondása szerint a támadás során pánik tört ki a szerelvényen, az utasok pedig próbáltak fedezéket keresni vagy segíteni a sebesülteken.
„A férfi egy igazi hős volt – a saját fejével hárította el a támadást. Mi utána kabátokat tettünk a sebre, hogy elállítsuk a vérzést” – mondta Foster.
A vonatban horrorisztikus állapotok uralkodtak, vér borította az üléseket, a pánikba esett utasok egy üveggel próbáltak meg védekezni.
„Csak az az egy üvegünk volt. Ott ültünk, és imádkoztunk, hogy senki ne jöjjön át késsel vagy fegyverrel” – idézte fel Foster. A tanú elmondta, hogy akkor döbbent rá a helyzet súlyosságára, amikor vérző utasok rohantak végig a vagonon, és azt kiabálták:
Fussatok! Egy férfi mindenkit szurkál!
A támadás 10–15 percig tartott, de az utasok számára „örökkévalóságnak tűnt”.
Többen életveszélyesen megsérültek a késeléses támadásban
Ahogy arról az Origo beszámolt, a támadás során tíz ember sérült meg, közülük kilenc életveszélyesen. A két feketébe öltözött elkövetőt a rendőrök sokkolóval ártalmatlanították, majd őrizetbe vették a vonat megállítása után, Huntingdon állomásánál.
Késelés a vonatállomáson
Sokkoló támadás rázta meg néhány napja a brit nagyvárost. A manchesteri késelés szemtanúk előtt, fényes nappal történt a forgalmas Piccadilly állomáson. A fiú kórházba került, de sérülései nem életveszélyesek. Négy fiatalt – egy 13 és három 12 éves fiút – vettek őrizetbe.