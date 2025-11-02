Hírlevél

Súlyos terrortámadás a vonaton – 10 embert késeltek meg

Erőszakos támadás történt szombat este egy vonaton Angliában. A késeléses támadásban 10 ember megsérült, 9 sebesült állapota életveszélyes.
Brutális késeléses támadás történt Angliában egy vonaton a hétvégén. A brit közlekedési rendőrség vasárnap hajnali tájékoztatása szerint az incidensnek nincsenek halálos áldozatai, de a kórházba szállított tíz ember közül kilencen életveszélyes sérüléseket szenvedtek.  

A helyszínre fegyveres rendőri egységek vonultak ki, és két gyanúsítottat őrizetbe vettek. Egyikükkel szemben elektromos sokkolót használtak.  

Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében, Huntingdon város közelében történt.  

10 ember sebesült meg a késeléses támadásban

A rendőrségi beszámoló szerint a szerelvényt a Cambridge-től nem messze lévő Huntingdon vasútállomásán megállították és a sérülteket innen szállították kórházba.  

A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult, és a londoni King's Cross pályaudvarra tartott. Menetrendjében nem szerepelt a megálló Huntingdon vasútállomásán, a vonat azután állt meg itt, hogy a támadás után az utasok működésbe hozták a vészjelzőket.  

Chris Casey főfelügyelő, a brit közlekedési rendőrség londoni és délkelet-angliai műveletekért felelős parancsnokságának vezetője vasárnap hajnali tájékoztatásában közölte: a két gyanúsítottat egy rendőrőrsre szállították, ahol megkezdődött kihallgatásuk. Casey hozzátette: az incidens körülményeinek teljes körű feltárását és a támadás indítékainak kiderítését célzó vizsgálatot a brit közlekedési rendőrség végzi, de bekapcsolódott az incidens kivizsgálásába a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is.  

A rendőrségi vezető hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a vizsgálat jelenlegi korai szakaszában nem lenne helyénvaló találgatásokba bocsátkozni a támadás okairól, és „beletelhet bizonyos időbe” mire a rendőrség további értesüléseket tud közölni.  

A főfelügyelő szerint a térségben jelenleg szünetel a vasúti közlekedés, és több környékbeli utat is lezártak.  

Keir Starmer brit miniszterelnök vasárnap hajnali nyilatkozatában mélységes aggodalmának adott hangot az incidens miatt, és köszönetet mondott a sürgősségi szolgálatoknak a gyors fellépésért. Starmer kérte, hogy a térségben tartózkodók mindenben a rendőrség útmutatásait kövessék. 

Ahogy arról az Origo már beszámolt, sokkoló támadás rázta meg néhány napja a brit nagyvárost. A manchesteri késelés szemtanúk előtt, fényes nappal történt a forgalmas Piccadilly állomáson. A fiú kórházba került, de sérülései nem életveszélyesek. Négy fiatalt – egy 13 és három 12 éves fiút – vettek őrizetbe.

Egy román férfi a saját kislányát döfte hátba egy késsel. A gyermek mindössze négy éves, a késelés miatt kórházba szállították. A Kovászna megyei rendőrség letartóztatta a 24 éves férfit.

 

