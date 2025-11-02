Súlyos terrortámadás a vonaton – 10 embert késeltek meg

Brutális késeléses támadás történt Angliában egy vonaton a hétvégén. A brit közlekedési rendőrség vasárnap hajnali tájékoztatása szerint az incidensnek nincsenek halálos áldozatai, de a kórházba szállított tíz ember közül kilencen életveszélyes sérüléseket szenvedtek.
A helyszínre fegyveres rendőri egységek vonultak ki, és két gyanúsítottat őrizetbe vettek. Egyikükkel szemben elektromos sokkolót használtak.
Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében, Huntingdon város közelében történt.
10 ember sebesült meg a késeléses támadásban
A rendőrségi beszámoló szerint a szerelvényt a Cambridge-től nem messze lévő Huntingdon vasútállomásán megállították és a sérülteket innen szállították kórházba.
A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult, és a londoni King's Cross pályaudvarra tartott. Menetrendjében nem szerepelt a megálló Huntingdon vasútállomásán, a vonat azután állt meg itt, hogy a támadás után az utasok működésbe hozták a vészjelzőket.
Chris Casey főfelügyelő, a brit közlekedési rendőrség londoni és délkelet-angliai műveletekért felelős parancsnokságának vezetője vasárnap hajnali tájékoztatásában közölte: a két gyanúsítottat egy rendőrőrsre szállították, ahol megkezdődött kihallgatásuk. Casey hozzátette: az incidens körülményeinek teljes körű feltárását és a támadás indítékainak kiderítését célzó vizsgálatot a brit közlekedési rendőrség végzi, de bekapcsolódott az incidens kivizsgálásába a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is.
A rendőrségi vezető hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a vizsgálat jelenlegi korai szakaszában nem lenne helyénvaló találgatásokba bocsátkozni a támadás okairól, és „beletelhet bizonyos időbe” mire a rendőrség további értesüléseket tud közölni.
A főfelügyelő szerint a térségben jelenleg szünetel a vasúti közlekedés, és több környékbeli utat is lezártak.
Keir Starmer brit miniszterelnök vasárnap hajnali nyilatkozatában mélységes aggodalmának adott hangot az incidens miatt, és köszönetet mondott a sürgősségi szolgálatoknak a gyors fellépésért. Starmer kérte, hogy a térségben tartózkodók mindenben a rendőrség útmutatásait kövessék.
