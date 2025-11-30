Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Perceken belül kitörhet a háború Amerikában! Venezuela fenyegetése minden határt átlépett

Sokk!

Pánik a karácsonyi vásáron! Késes támadó rontott rá az emberekre

Weimar

Pánik a karácsonyi vásáron! Késes támadó rontott rá az emberekre

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Félelmetes jelenetek zajlottak le Weimar karácsonyi vásárában az első adventi hétvégén: egy 29 éves marokkói férfi több embert kezdett zaklatni a város központi korcsolyapályája mellett, majd hirtelen kést rántott. A késes férfit csak a rendőrök tudták megfékezni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Weimarkarácsonyi vásárkéses támadó

A szemtanúk szerint a késes férfi agresszívan viselkedett, és egy látogatót közvetlenül meg is fenyegetett a fegyverrel. A weimari vásár több vendége megpróbált közbelépni, a helyzet pedig gyorsan elfajult. A dulakodás egy közeli étkezdéhez sodródott át, ahol a férfi továbbra is a késsel hadonászott – írja a Bild

A késes férfit csak a rendőrök tudták megállítani – Fotó: FRANK HAMMERSCHMIDT / DPA
A késes férfit csak a rendőrök tudták megállítani
Fotó: FRANK HAMMERSCHMIDT / DPA

A késes férfit előállították

A kiérkező rendőrök végül paprikaspray használatával tudták megfékezni és előállítani a marokkói támadót. A bevetés során a gyanúsított és három másik ember könnyebben megsérült. A rendőrség hosszú időre lezárta a környéket, a buszforgalom is akadozott.

Félelem a karácsonyi vásárokon

Félelem és feszültség árnyékolja be idén a német karácsonyi vásárokat. Több településen teljesen lemondták az eseményeket, máshol pedig példátlan biztonsági készültség mellett tartják meg a karácsonyi vásárokat. 
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!