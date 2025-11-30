Pánik a karácsonyi vásáron! Késes támadó rontott rá az emberekre

A szemtanúk szerint a késes férfi agresszívan viselkedett, és egy látogatót közvetlenül meg is fenyegetett a fegyverrel. A weimari vásár több vendége megpróbált közbelépni, a helyzet pedig gyorsan elfajult. A dulakodás egy közeli étkezdéhez sodródott át, ahol a férfi továbbra is a késsel hadonászott – írja a Bild.

A késes férfit csak a rendőrök tudták megállítani

Fotó: FRANK HAMMERSCHMIDT / DPA

A késes férfit előállították

A kiérkező rendőrök végül paprikaspray használatával tudták megfékezni és előállítani a marokkói támadót. A bevetés során a gyanúsított és három másik ember könnyebben megsérült. A rendőrség hosszú időre lezárta a környéket, a buszforgalom is akadozott.

Félelem a karácsonyi vásárokon

Félelem és feszültség árnyékolja be idén a német karácsonyi vásárokat. Több településen teljesen lemondták az eseményeket, máshol pedig példátlan biztonsági készültség mellett tartják meg a karácsonyi vásárokat.

