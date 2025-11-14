Hírlevél

Pánik Párizsban: lövések dördültek a pályaudvaron – így történt a késes támadás!

1 órája
Pánik tört ki péntek délután a párizsi Montparnasse pályaudvaron. Egy váratlan késes támadás miatt kellett kiüríteni az egyik peront. A francia hatóságok szerint egy körözött férfi rontott a rendőrökre késsel, majd életveszélyes sérülésekkel került kórházba.
Újabb késes támadás rázta meg Franciaországot, a támadás részleteit pedig a párizsi ügyészség erősítette meg péntek délután. A Montparnasse pályaudvaron kirobbant incidens miatt utasok százai menekültek pánikszerűen – tájékoztat az MTI.

késes támadás - Three ambulances from the Paris fire brigade in front of the Montparnasse train station in Paris in France on November 14, 2025. A man was neutralized by police at Gare Montparnasse. (Photo by Daniel Perron / Hans Lucas via AFP)
Életveszélyes késes támadás sokkolta az utasokat Párizsban!
Fotó: DANIEL PERRON / Hans Lucas /AFP

Késes támadás a peronon: rendőr lőtt, kettőt kórházba vittek

Az első információk szerint egy, családon belüli erőszak miatt körözött férfi rántott kést, amikor igazoltatni akarták a Montparnasse állomáson. 

A rendőr figyelmeztetése ellenére a férfi hadonászni kezdett, majd maga ellen fordította a fegyvert, ezért egy járőr lábon lőtte, hogy megállítsa.

A férfit életveszélyes állapotban vitték kórházba, miután többször is nyakon szúrta magát.

Halálos rendőrtámadás egy külkerületben: maszkos férfit lőttek le

Evakuálták az állomást – fennakadások a vasúti forgalomban

A hordozott veszély miatt a pályaudvar egy részét kiürítették, és biztonsági zónát állítottak fel. A SNCF szerint emiatt jelentős fennakadások alakultak ki a vonatközlekedésben. A lövés következtében egy 53 éves utas is megsebesült, őt stabil állapotban szállították kórházba.

Sokk: három fiatal nő robbanóövekkel készült terrortámadásra

A gyanúsítottat körözték – el akarta tenni láb alól volt feleségét

A BFM információi szerint a 44 éves férfi ellen elfogatóparancs volt érvényben, miután megfenyegette volt feleségét és gyermekeit. A francia hatóságok adatai szerint a családon belüli erőszakos esetek száma évről évre nő, és a sértettek többsége nő.

Párizsi terrortámadás: 130 ember halt meg a Bataclan poklában

2015. november 13-án este iszlamista terroristák több, egymással összehangolt merényletet hajtottak végre a francia fővárosban. A párizsi terrortámadás mérlege: 130 halott, 413 sebesült, és egy kontinens, amely egyik pillanatról a másikra ráébredt saját sebezhetőségére. 

 

