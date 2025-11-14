Pánik Párizsban: lövések dördültek a pályaudvaron – így történt a késes támadás!

Újabb késes támadás rázta meg Franciaországot, a támadás részleteit pedig a párizsi ügyészség erősítette meg péntek délután. A Montparnasse pályaudvaron kirobbant incidens miatt utasok százai menekültek pánikszerűen – tájékoztat az MTI.
Késes támadás a peronon: rendőr lőtt, kettőt kórházba vittek
Az első információk szerint egy, családon belüli erőszak miatt körözött férfi rántott kést, amikor igazoltatni akarták a Montparnasse állomáson.
A rendőr figyelmeztetése ellenére a férfi hadonászni kezdett, majd maga ellen fordította a fegyvert, ezért egy járőr lábon lőtte, hogy megállítsa.
A férfit életveszélyes állapotban vitték kórházba, miután többször is nyakon szúrta magát.
Evakuálták az állomást – fennakadások a vasúti forgalomban
A hordozott veszély miatt a pályaudvar egy részét kiürítették, és biztonsági zónát állítottak fel. A SNCF szerint emiatt jelentős fennakadások alakultak ki a vonatközlekedésben. A lövés következtében egy 53 éves utas is megsebesült, őt stabil állapotban szállították kórházba.
A gyanúsítottat körözték – el akarta tenni láb alól volt feleségét
A BFM információi szerint a 44 éves férfi ellen elfogatóparancs volt érvényben, miután megfenyegette volt feleségét és gyermekeit. A francia hatóságok adatai szerint a családon belüli erőszakos esetek száma évről évre nő, és a sértettek többsége nő.
