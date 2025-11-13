Furcsa csomagok sodródtak partra, halálos veszélyt rejtenek

Dél-Korea egyik legnépszerűbb üdülőhelyén, Csedzsu-szigeten az elmúlt hónapokban egyre több gyanús, teának tűnő csomag bukkant fel a part mentén. A vizsgálatok során kiderült, hogy ezekben nem tea van, hanem nagy mennyiségű ketamin lapult — a sajtóban csak „tea drog” néven emlegetett anyag – írja a BBC.

A hatóságok a Csedzsu szigetén talált „tea drog” csomagokat vizsgálják, amelyekben ketamint rejtettek. Fotó: ARNE DEDERT / DPA

A hatóságok nyomoznak a ketamin eredete után – szervezett bűnözés állhat a háttérben

A hatóságok eddig legalább 28 kilogramm drogot foglaltak le, amelyet fóliába csomagolva, kínai teás feliratokkal próbáltak álcázni.

A Csedzsun talált pakkok közül az egyik legnagyobb, 20 kilogrammos szállítmányt október 15-én fedezte fel egy strandtisztító munkás.

A parti őrség most külön egységet hozott létre, hogy kiderítse, honnan sodródhatnak a csomagok. A nyomozók szerint a „tea drog” a tengeráramlatok révén juthatott el Csedzsu szigetére, de nem zárják ki a szervezett bűnözés szerepét sem.

A szakértők szerint a csomagok mögött valószínűleg egy nemzetközi szindikátus állhat, amely a „sea bump” módszerrel — nyomkövetővel ellátott drogos csomagok vízbe dobásával — juttatja célba az árut.

