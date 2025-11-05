Depresszióval küzd? A kutatók szerint ez a diéta a megoldás!

A kutatók szerint a magas zsírtartalmú, alacsony szénhidráttartalmú étrend az agy működését is befolyásolhatja. A keto diéta lényege, hogy szinte teljesen elhagyja az energiaforrásként szolgáló szénhidrátokat, ezzel a szervezetet ketózis állapotába juttatva. Ilyenkor a test a zsírokból állít elő energiát, ami nemcsak a súlycsökkenést segítheti, hanem a mentális egészségre is pozitív hatással lehet - tájékoztat a Daily Mail.
Segíthet-e a keto diéta a depresszió leküzdésében?
A Torontói Egyetem kutatói több mint 40 ezer felnőtt adatait vizsgálták 15 országban, összesen 50 tanulmány eredményeit elemezve. A kutatás szerint a keto diéta mérsékelt, de statisztikailag jelentős mértékben csökkentette a depressziós tüneteket.
Miért javíthatja a keto diéta a hangulatot és a mentális egészséget?
A tudósok szerint a hatás a sejtek energiaellátásával függhet össze. A depresszió kialakulását egyes esetekben a mitokondriumok – a sejtek „energiagyárai” – működési zavara okozhatja.
Ha ezek a sejtszervecskék nem tudják megfelelően feldolgozni a glükózt, az agy működése is zavart szenvedhet. A keto diéta során azonban a szervezet ketonokat használ energiaforrásként, ami stabilabb energiaellátást és jobb agyi funkciókat eredményezhet, ezáltal javítva a hangulatot.
Mit mondanak a kutatások a keto diéta és a depresszió kapcsolatáról?
A kutatók hangsúlyozzák, hogy bár az eredmények ígéretesek, további vizsgálatokra van szükség. A tanulmányok között ugyanis jelentős eltérések voltak a minta nagyságában, az étrend hosszában és a diéta szigorúságában.
A jövőben a szakértők szerint fontos lesz a standardizált keto diéta-protokollok és a ketonszint mérése, hogy pontosabb képet kapjunk a diéta valódi mentális hatásairól.
A ketogén étrend lassíthatja az Alzheimer-kórt
Egyre több szakember figyelmeztet: amit nap mint nap a tányérunkra teszünk, az nemcsak a testünket, hanem az agyunkat is formálja. A ketogén étrend hívei szerint ez az étkezési mód nemcsak karcsúbbá, hanem szellemileg is frissebbé tehet. A magas zsírtartalmú, alacsony szénhidrátbevitelű étrend olyan védelmet adhat az agynak, amely segíthet megelőzni az Alzheimer-kór kialakulását.
Így óvhatja már a születés előtt a babák agyát
A ketogén étrend a legkisebbeknek is védelmet nyújthat. Egy friss olasz kutatás szerint ez az étrend a babák agyát erősebbé teheti a születés előtti stresszel szemben.