Borzalmas körülmények között él a hollywoodi sztár

Jelen megrázó történetünk középpontjában Kevin Spacey mélyre zuhanása és jelenlegi kiszolgáltatott helyzete áll. A színész arról számolt be, hogy a 2017-es zaklatási ügy után teljesen kisodródott a karrierjéből. A hotelek és AirBnB-k váltak az otthonává, miközben pénzügyi helyzete bizonytalanabb, mint valaha. Bár minden vádpont alól felmentették, a következmények máig elkísérik.

Kevin Spacey Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Mi történt Kevin Spacey életében a zaklatási ügy után?

A vallomásból kiderült, hogy Kevin Spacey a 2017-es vádak után nemcsak hírnevét, hanem szinte mindent elveszített. A színész, aki a Kártyavár fénykorában epizódonként félmillió dollárt keresett, majdnem csődbe ment. A zaklatási ügy megtörte a karrierjét, és a brit lap szerint azóta is folyamatos anyagi bizonytalanságban él. A történtek rámutatnak, milyen mély nyomot hagyott Kevin Spacey zaklatási ügye, amelyről most először beszélt ennyire részletesen a színész.

A színész elismerte, hogy több hibájáért is felelősséget kell vállalnia. Úgy fogalmazott, visszatekintve rájött, hogy sokszor arrogáns volt, és túl későn szólalt meg, amikor a botrány kirobbant. Ezek a döntések jelentősen hozzájárultak jelenlegi helyzetéhez. Kevin Spacey jelen helyzete a saját bevallása szerint is a hibák, a hallgatás és a hirtelen összeomlott karrier következménye.

Brad Pitt, Morgan Freeman és Kevin Spacey a Hetedik című David Fincher filmben Fotó: NEW LINE CINEMA / Collection ChristopheL via AFP

Várható-e fordulat, és megmenthetik-e a rendezők a karrierjét?

Bár a mostani életét folyamatos vándorlás és bizonytalanság jellemzi, Kevin Spacey még mindig hisz a visszatérésben. Szerinte, ha olyan rendezők keresnék meg, mint Scorsese vagy Tarantino, az egyetlen mozdulattal mindent megváltoztatna számára. A színész bízik benne, hogy egyszer még kap olyan szerepet, amely újraindíthatja a pályáját. A brit lap szerint azonban egyelőre továbbra is kérdéses, hogy Kevin Spacey szerepei valaha visszatérhetnek-e a filmvilág élvonalába – olvasható a Yahoo.com oldalán.

Kevin Spacey zaklatási ügye

A 64 éves Spaceyt többrendbeli szexuális zaklatással vádolták, állítólag 2001 és 2013 között több férfit is molesztált, vagy zaklatta őket szexuálisan. A színész egyik áldozata végül öngyilkosságot követett el 2019-ben. A legsúlyosabb vádpont szerint egy férfit szexuális aktusra is rákényszerített az akarata ellenére.