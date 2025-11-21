Borzalmas körülmények között él a hollywoodi sztár

Hírlevél

Hét évvel a botrány után megdöbbentő őszinteséggel beszélt a múltról a világhírű színész. A vallomás szerint Kevin Spacey ma már gyakorlatilag hajléktalan, és ott él, ahol épp munkát kap. A nyilvánosság előtt most először beszélt ennyire nyíltan az összeomlásáról.
Jelen megrázó történetünk középpontjában Kevin Spacey mélyre zuhanása és jelenlegi kiszolgáltatott helyzete áll. A színész arról számolt be, hogy a 2017-es zaklatási ügy után teljesen kisodródott a karrierjéből. A hotelek és AirBnB-k váltak az otthonává, miközben pénzügyi helyzete bizonytalanabb, mint valaha. Bár minden vádpont alól felmentették, a következmények máig elkísérik.

US actor Kevin Spacey attends the red carpet for the movie "Father Mother Sister Brother" presented in competition at the 82nd International Venice Film Festival, at Venice Lido on August 31, 2025. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
Kevin Spacey Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Mi történt Kevin Spacey életében a zaklatási ügy után?

A vallomásból kiderült, hogy Kevin Spacey a 2017-es vádak után nemcsak hírnevét, hanem szinte mindent elveszített. A színész, aki a Kártyavár fénykorában epizódonként félmillió dollárt keresett, majdnem csődbe ment. A zaklatási ügy megtörte a karrierjét, és a brit lap szerint azóta is folyamatos anyagi bizonytalanságban él. A történtek rámutatnak, milyen mély nyomot hagyott Kevin Spacey zaklatási ügye, amelyről most először beszélt ennyire részletesen a színész.

A színész elismerte, hogy több hibájáért is felelősséget kell vállalnia. Úgy fogalmazott, visszatekintve rájött, hogy sokszor arrogáns volt, és túl későn szólalt meg, amikor a botrány kirobbant. Ezek a döntések jelentősen hozzájárultak jelenlegi helyzetéhez. Kevin Spacey jelen helyzete a saját bevallása szerint is a hibák, a hallgatás és a hirtelen összeomlott karrier következménye.

SEVEN SE7EN 1995 de David Fincher Brad Pitt Kevin Spacey Morgan Freeman. COLLECTION CHRISTOPHEL © New Line Cinema (Photo by New Line Cinema / Collection ChristopheL via AFP)
Brad Pitt, Morgan Freeman és Kevin Spacey a Hetedik című David Fincher filmben Fotó: NEW LINE CINEMA / Collection ChristopheL via AFP

Várható-e fordulat, és megmenthetik-e a rendezők a karrierjét?

Bár a mostani életét folyamatos vándorlás és bizonytalanság jellemzi, Kevin Spacey még mindig hisz a visszatérésben. Szerinte, ha olyan rendezők keresnék meg, mint Scorsese vagy Tarantino, az egyetlen mozdulattal mindent megváltoztatna számára. A színész bízik benne, hogy egyszer még kap olyan szerepet, amely újraindíthatja a pályáját. A brit lap szerint azonban egyelőre továbbra is kérdéses, hogy Kevin Spacey szerepei valaha visszatérhetnek-e a filmvilág élvonalába – olvasható a Yahoo.com oldalán.

Kevin Spacey zaklatási ügye

A 64 éves Spaceyt többrendbeli szexuális zaklatással vádolták, állítólag 2001 és 2013 között több férfit is molesztált, vagy zaklatta őket szexuálisan. A színész egyik áldozata végül öngyilkosságot követett el 2019-ben. A legsúlyosabb vádpont szerint egy férfit szexuális aktusra is rákényszerített az akarata ellenére.

Bíróság elé állt szexuális visszaélés vádjával Gérard Depardieu

A 76 éves, beteg színész tárgyalását eredetileg tavaly őszre tervezték, de nem volt olyan egészségi állapotban, hogy bíróság elé állhatott volna. Mostanra jobban lett. A vádakat ezúttal is tagadja. Korábban már körülbelül 20 nő vádolta őt bántalmazással és helytelen magatartással, de elévülés vagy bizonyítékok hiánya miatt egyik eset sem jutott el a vádemelésig.

 

