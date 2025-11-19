Az olasz legfelsőbb bíróság jóváhagyta az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfi kiadatását Németországnak

A Semmítőszék döntése értelmében a Szerhij Kuznyecov néven azonosított 49 éves férfit már a napokban átadhatják a német hatóságoknak. Az ügyben hetekig tartó jogi huzavona volt, fellebbezési eljárásoknak köszönhetően az ügy egyre magasabb bírósági szintre került. A Semmítőszék az utolsó jogorvoslati lehetőséget biztosította, és jóváhagyta a kiadatást.

Az Északi Áramlat gázvezetékeket 2022. szeptember 26-án robbantották fel, most megtörtént az olaszországi kiadatás, a szabotázsakció koordinálásával gyanúsított ukrán férfit így Németországban ítélhetik el

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Stefan Sauer

A kiadatás után Hamburgban állhat bíróság elé az ukrán tettes

Feltehetőleg Hamburgban fogják bíróság elé állítani a két gázvezeték elleni szabotázsakció koordinálásával gyanúsított férfit. A német szövetségi ügyészség robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indított eljárást. A férfit augusztus végén vették őrizetbe Olaszországban, ahol családjával nyaralt, és jelenleg egy szigorúan őrzött észak-olaszországi börtönben tartják fogva.

Északi Áramlat: a világ leghosszabb tengeri gázvezetéke, amelyből csak romok maradtak

Az Északi Áramlat gázvezeték az orosz Viborgtól a német Greifswaldig szállította a földgázt a Balti-tenger alatt. A projektet kezdettől politikai viták, környezetvédelmi aggályok és biztonsági kérdések kísérték, majd 2022-ben robbanások tették működésképtelenné. Az Északi Áramlat szabotázsa azóta se lett felgöngyölítve, most Németországban folytatódik az ügy, írtuk még nyáron az Origón.

