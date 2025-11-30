Baj van Kim Kardashian fejével – alacsony agyi kapacitást mértek nála

Kim Kardashiant a híres agyspecialista, Dr. Daniel Amen vizsgálta meg, akinél korábban Khloé Kardashian és Kendall Jenner is járt. A doktor szerint Kim frontális lebenyei jóval kevésbé aktívak, mint kellene, ami különösen rossz hír, mivel a valóságshow-sztár éppen a kaliforniai jogi vizsgára készült – írja a Page Six.

Kim Kardashian

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Kim Kardashian agyi aneurizmában is szenved

Dr. Amen szerint a problémák hátterében krónikus stressz állhat, ami az utóbbi időben bőven kijutott Kimnek a jogi tanulmányai és a Kanye Westtel való botrányos válása miatt. A sztár végül nem is tudta teljesíteni a vizsgát.

A jelenlegi agyműködéssel nehezebb lenne kezelni a stresszt”

– közölte az orvos.

Kim erre csak annyit mondott:

Ezt nem fogadom el. Minden rendben lesz”

Korábban Kim egyik MRI-felvételén kisebb agyi aneurizmát is kimutattak, ami miatt könnyekben tört ki. Orvosai szerint ez szintén összefügghet a túlzott terheléssel.

Kardashian a „Good Morning America” műsorában adott rövid egészségügyi helyzetjelentést. Elmondta, hogy további vizsgálatokat végeztek rajta a Cedars-Sinai kórházban, és bár részleteket nem árult el, annyit megnyugtatóan kijelentett:

Végül minden végül jól alakult.”

A rajongók azonban továbbra is aggódnak, hiszen úgy tűnik, a Kardashian család újabb komoly egészségügyi drámával néz szembe.

Kim és a ChatGPT

Kim Kardashian nemrégen bevallotta, hogy jogi tanulmányai során többször is a ChatGPT segítségét kérte.