Kim Kardashian megbukott a jogi vizsgán, ezért bánatában levetkőzött – pajzán fotók

A „tanulás helyett tengerpart” stratégiát választó Kim Kardashian bikiniben feszített nővére, Kendall Jenner 30. születésnapján, és a fotók szerint a kudarc legfeljebb a szövetkabátját viselte meg. „Nos... még nem vagyok ügyvéd, de legalább jól öltözöttnek tűnök a tévében” – írta az Insta-sztorihoz, amiben többen a Harvard helyett inkább a Playboyt látták megcsillanni.

Miután ismét megbukott a jogi vizsgán, Kim Kardashian bikiniben pózolt – és bebizonyította, hogy a kudarc is lehet szexi.

Fotó: Twitter

Kim Kardashian nem adja fel – maximum csak a ruháit

Kim hat éve próbálja megszerezni a jogi végzettséget, de a kaliforniai bar vizsga most sem könyörült rajta – írja a PageSix. A valóságshow-királynő azonban nem esett kétségbe:

„A bukás nem kudarc, hanem üzemanyag. Közel voltam, és ez csak még jobban motivál!” – írta a posztban, miközben a fél világ a kőkemény „üzemanyagot” nézte a bikinis képeken.

Az influenszer anya négy gyerekkel, egy cső bikiniben és egy olyan testtel, amiért az ügyvédek is letennék a tollat – újra megmutatta, hogyan kell stílusosan elbukni.

