Óriási a baj: drámai bejelentést tett a Lukoil, ezt Európa is megérzi

Kim Kardashian megbukott a jogi vizsgán, ezért bánatában levetkőzött – pajzán fotók

Úgy tűnik, az élet néha nem ad diplomát, de ad egy menő testet és egy bikinis posztot. A 45 éves Kim Kardashian újra elbukta a kaliforniai jogi vizsgát – és ahelyett, hogy sírva lapozná a törvénykönyvet, inkább félmeztelenül pózol az Instagramon.
A „tanulás helyett tengerpart” stratégiát választó Kim Kardashian bikiniben feszített nővére, Kendall Jenner 30. születésnapján, és a fotók szerint a kudarc legfeljebb a szövetkabátját viselte meg. „Nos... még nem vagyok ügyvéd, de legalább jól öltözöttnek tűnök a tévében” – írta az Insta-sztorihoz, amiben többen a Harvard helyett inkább a Playboyt látták megcsillanni.

Miután ismét megbukott a jogi vizsgán, Kim Kardashian bikiniben pózolt – és bebizonyította, hogy a kudarc is lehet szexi.
Miután ismét megbukott a jogi vizsgán, Kim Kardashian bikiniben pózolt – és bebizonyította, hogy a kudarc is lehet szexi.

Fotó: Twitter
Fotó: Twitter

Kim Kardashian nem adja fel – maximum csak a ruháit

Kim hat éve próbálja megszerezni a jogi végzettséget, de a kaliforniai bar vizsga most sem könyörült rajta – írja a PageSix. A valóságshow-királynő azonban nem esett kétségbe:
„A bukás nem kudarc, hanem üzemanyag. Közel voltam, és ez csak még jobban motivál!” – írta a posztban, miközben a fél világ a kőkemény „üzemanyagot” nézte a bikinis képeken.

Az influenszer anya négy gyerekkel, egy cső bikiniben és egy olyan testtel, amiért az ügyvédek is letennék a tollat – újra megmutatta, hogyan kell stílusosan elbukni.

Kim Kardashian új arcfáslival sokkolt – Hannibal Lecter is megirigyelné

Az új Skims termék „Ultimate Face” néven robbant be, de az orvosok szerint inkább horror, mint szépségápolás.

 

 

