Kim Kardashian újabb botrányra készül? Ezúttal a cipője verte ki a biztosítótűt!

Kim Kardashian ezúttal egy Dilara Findikoglu által tervezett, „Chloe as Venus” pamutruhát választott, amelyet több száz ezüst biztosítótű borított. A darab testhez simuló formája és a mellrészen, valamint a ruha alján lógó fémek különösen látványos megjelenést kölcsönöztek. Az Instagramon közelről is megmutatta a tűkkel kirakott szandálokat, amelyek harmonizáltak a ruhával. A dizájn már más hírességeknél is feltűnt, így igazi vörös szőnyeges kedvenccé vált – írja a Pagesix.com

Kim Kardashian elbűvölően vad és szexi

Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

Mi történt a partin és milyen ruha tündökölt Kim Kardashian megjelenésén?

A los angeles-i eseményen egy teljesen egyedi szett került középpontba, amelyben a biztosítótűk fémes csillogása dominált. A darab Dilara Findikoglu alkotása volt, és nemcsak a ruha, hanem a cipő is ugyanebben a merész stílusban készült. A dizájn ereje abban rejlett, hogy a látvány minden részlete egyszerre volt provokatív és művészi, egyértelműen tükrözve Kim Kardashian karakteres ízlését.

Miért választotta ezt a szettet az eseményre, és hogyan erősíti a divathatást?

A tervező egyedi, gótikus és néha horrorba hajló stílusa hosszú ideje vonzza a celebet, aki többször viselt már hasonló darabokat. A ruha és a cipő összhangja tökéletesen illeszkedett az esemény hangulatához, miközben a biztosítótűk dominanciája látványos, szoborszerű hatást keltett. A választás nemcsak a divat világában, hanem a parti résztvevői között is erős reakciókat váltott ki.

Milyen hatást keltett a szett és hogyan reagáltak a rajongók?

A ruha korábban Rosén is feltűnt egy nagy horderejű afterpartin, így a darab több híresség kedvencévé vált. A közönség és a rajongók többsége lenyűgözve reagált a merész formákra és a részleteiben is átgondolt dizájnra, különösen arra, ahogy Kim Kardashian újraértelmezte a fémes eleganciát. A szett hatása erőteljesen tovább növelte a tervező és a celeb iránti érdeklődést.

Pár héttel ezelőtt egy másik Dilara Findikoglu műremekkel kápráztatta el a népet: