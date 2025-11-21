Kim Kardashian újabb botrányra készül? Ezúttal a cipője verte ki a biztosítótűt!

Kim Kardashian ezúttal egy Dilara Findikoglu által tervezett, „Chloe as Venus” pamutruhát választott, amelyet több száz ezüst biztosítótű borított. A darab testhez simuló formája és a mellrészen, valamint a ruha alján lógó fémek különösen látványos megjelenést kölcsönöztek. Az Instagramon közelről is megmutatta a tűkkel kirakott szandálokat, amelyek harmonizáltak a ruhával. A dizájn már más hírességeknél is feltűnt, így igazi vörös szőnyeges kedvenccé vált – írja a Pagesix.com
Mi történt a partin és milyen ruha tündökölt Kim Kardashian megjelenésén?
A los angeles-i eseményen egy teljesen egyedi szett került középpontba, amelyben a biztosítótűk fémes csillogása dominált. A darab Dilara Findikoglu alkotása volt, és nemcsak a ruha, hanem a cipő is ugyanebben a merész stílusban készült. A dizájn ereje abban rejlett, hogy a látvány minden részlete egyszerre volt provokatív és művészi, egyértelműen tükrözve Kim Kardashian karakteres ízlését.
Miért választotta ezt a szettet az eseményre, és hogyan erősíti a divathatást?
A tervező egyedi, gótikus és néha horrorba hajló stílusa hosszú ideje vonzza a celebet, aki többször viselt már hasonló darabokat. A ruha és a cipő összhangja tökéletesen illeszkedett az esemény hangulatához, miközben a biztosítótűk dominanciája látványos, szoborszerű hatást keltett. A választás nemcsak a divat világában, hanem a parti résztvevői között is erős reakciókat váltott ki.
Milyen hatást keltett a szett és hogyan reagáltak a rajongók?
A ruha korábban Rosén is feltűnt egy nagy horderejű afterpartin, így a darab több híresség kedvencévé vált. A közönség és a rajongók többsége lenyűgözve reagált a merész formákra és a részleteiben is átgondolt dizájnra, különösen arra, ahogy Kim Kardashian újraértelmezte a fémes eleganciát. A szett hatása erőteljesen tovább növelte a tervező és a celeb iránti érdeklődést.
Pár héttel ezelőtt egy másik Dilara Findikoglu műremekkel kápráztatta el a népet:
Kim Kardashian tangája ismét botrányt kavart
Kim Kardashian újabb merész lépéssel borzolta a kedélyeket. A sztár egy különleges terméket, a fanszőrt imitáló tangát dobta piacra, ami pillanatok alatt elárasztotta az internetet reakciókkal. A közösségi oldalak kommentáradata bizonyítja: a botrány ezúttal is garantált.
A cipőről készült képet a Pagesix oldalán tekintheti meg.