Kim Kardashian

Kim Kardashian újabb botrányra készül? Ezúttal a cipője verte ki a biztosítótűt!

6 órája
Egy los angeles-i partin különleges, ezüst biztosítótűkkel díszített összeállítás tette emlékezetessé a sztár érkezését. A feltűnő kompozíciót Kim Kardashian viselte, és minden részlete azonnal magára vonta a figyelmet. A hatás egyszerre volt fémes, merész és teátrális.
Kim Kardashiansztárcipőceleb

Kim Kardashian ezúttal egy Dilara Findikoglu által tervezett, „Chloe as Venus” pamutruhát választott, amelyet több száz ezüst biztosítótű borított. A darab testhez simuló formája és a mellrészen, valamint a ruha alján lógó fémek különösen látványos megjelenést kölcsönöztek. Az Instagramon közelről is megmutatta a tűkkel kirakott szandálokat, amelyek harmonizáltak a ruhával. A dizájn már más hírességeknél is feltűnt, így igazi vörös szőnyeges kedvenccé vált – írja a Pagesix.com

US media personality Kim Kardashian attends the Vanity Fair Oscar Party at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, California, on March 2, 2025. (Photo by Michael Tran / AFP)
Kim Kardashian elbűvölően vad és szexi
Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

Mi történt a partin és milyen ruha tündökölt Kim Kardashian megjelenésén?

A los angeles-i eseményen egy teljesen egyedi szett került középpontba, amelyben a biztosítótűk fémes csillogása dominált. A darab Dilara Findikoglu alkotása volt, és nemcsak a ruha, hanem a cipő is ugyanebben a merész stílusban készült. A dizájn ereje abban rejlett, hogy a látvány minden részlete egyszerre volt provokatív és művészi, egyértelműen tükrözve Kim Kardashian karakteres ízlését.

Miért választotta ezt a szettet az eseményre, és hogyan erősíti a divathatást?

A tervező egyedi, gótikus és néha horrorba hajló stílusa hosszú ideje vonzza a celebet, aki többször viselt már hasonló darabokat. A ruha és a cipő összhangja tökéletesen illeszkedett az esemény hangulatához, miközben a biztosítótűk dominanciája látványos, szoborszerű hatást keltett. A választás nemcsak a divat világában, hanem a parti résztvevői között is erős reakciókat váltott ki.

Milyen hatást keltett a szett és hogyan reagáltak a rajongók?

A ruha korábban Rosén is feltűnt egy nagy horderejű afterpartin, így a darab több híresség kedvencévé vált. A közönség és a rajongók többsége lenyűgözve reagált a merész formákra és a részleteiben is átgondolt dizájnra, különösen arra, ahogy Kim Kardashian újraértelmezte a fémes eleganciát. A szett hatása erőteljesen tovább növelte a tervező és a celeb iránti érdeklődést.

Pár héttel ezelőtt egy másik Dilara Findikoglu műremekkel kápráztatta el a népet:

Kim Kardashian tangája ismét botrányt kavart

Kim Kardashian újabb merész lépéssel borzolta a kedélyeket. A sztár egy különleges terméket, a fanszőrt imitáló tangát dobta piacra, ami pillanatok alatt elárasztotta az internetet reakciókkal. A közösségi oldalak kommentáradata bizonyítja: a botrány ezúttal is garantált.

A cipőről készült képet a Pagesix oldalán tekintheti meg.

 

