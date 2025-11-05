Kim Kardashian a ChatGPT-t hibáztatja a bukásaiért – szexi képek

A milliárdos valóságshow-sztár, Kim Kardashian – kinek fanszőre körül kitört a botrány – évek óta tanul jogot, hogy egyszer ügyvédként dolgozhasson. Most egy interjúban elismerte, hogy a tanulmányai során a ChatGPT-t is bevetette, hogy segítsen neki a felkészülésben – de ez többször visszafelé sült el. Elmondása szerint a mesterséges intelligencia gyakran téves válaszokat adott, emiatt pedig több teszten is megbukott.

Amikor Kim Kardashian a ChatGPT-re támaszkodott

Kardashian szerint a jogi tesztek során több alkalommal is a ChatGPT-t használta „tanácsadóként”. Azt mondta, hogy a program sokszor rossz információkat adott, amik félrevezették. „Mindig téves válaszokat kaptam tőle, és emiatt megbuktam” – mondta. Elárulta, hogy annyira dühös lett, hogy szó szerint kiabált a géppel, mondván: „Miattad buktam meg, miért tetted ezt?”

Furcsa kapcsolat az AI-jal

Kim Kardashian a mesterséges intelligenciát „barát-ellenségének” nevezte. Azt állítja, hogy a ChatGPT néha még vissza is szólt, amikor számon kérte rajta a hibákat. „Azt mondta, hogy ez csak arra tanít, hogy bízzak a saját megérzéseimben” – mesélte nevetve. Az AI olykor „élettanácsokat” is adott neki, mintha terapeuta lenne, miután rossz választ közölt.

A jogi tesztek és a mesterséges intelligencia határai

A műsorvezető Taylor viccesen „mérgező barátságnak” nevezte Kim és a ChatGPT kapcsolatát, utalva arra, hogy a program néha „helyre teszi” Kardashiant. A sztár erre reagálva elmondta, hogy a mesterséges intelligenciának „jobban kellene teljesítenie” – írja a The Hollywood Reporter.

Kim Kardashian: az elmúlt napok

A The Kardashians sztárja, Kim Kardashian hat éve tanul jogot, és most végre a képernyőn is kipróbálhatja magát jogászként. A Minden fair című Disney+ dráma Ryan Murphy rendezésében készült, ahol a négygyermekes anyuka egy válóperes ügyvédet alakít.

Nemrég életveszélyes betegséget, agyi aneurizmát diagnosztizáltak a realityk királynőjénél. Kim Kardashian először beszélt őszintén súlyos betegségéről.