Kim Kardashian a ChatGPT-t hibáztatja a bukásaiért – szexi képek

A valóságshow-sztár bevallotta, hogy jogi tanulmányai során többször is a ChatGPT segítségét kérte. Kim Kardashian szerint a mesterséges intelligencia hibás válaszokat adott neki, ami miatt több jogi teszten is elbukott.
Kim Kardashian

A milliárdos valóságshow-sztár, Kim Kardashian – kinek fanszőre körül kitört a botrány – évek óta tanul jogot, hogy egyszer ügyvédként dolgozhasson. Most egy interjúban elismerte, hogy a tanulmányai során a ChatGPT-t is bevetette, hogy segítsen neki a felkészülésben – de ez többször visszafelé sült el. Elmondása szerint a mesterséges intelligencia gyakran téves válaszokat adott, emiatt pedig több teszten is megbukott.

Kim Kardashian - Photocall de la première de la série All's Fair Disney+ à la Maison de la Chimie à Paris, France, le 21 octobre 2025. © Cyril Moreau/Bestimage "All's Fair" Disney+ Premiere at Maison de La Chimie on October 21, 2025 in Paris, France.
Fotó: CYRIL MOREAU / BESTIMAGE / 00729436

Amikor Kim Kardashian a ChatGPT-re támaszkodott

Kardashian szerint a jogi tesztek során több alkalommal is a ChatGPT-t használta „tanácsadóként”. Azt mondta, hogy a program sokszor rossz információkat adott, amik félrevezették. „Mindig téves válaszokat kaptam tőle, és emiatt megbuktam” – mondta. Elárulta, hogy annyira dühös lett, hogy szó szerint kiabált a géppel, mondván: „Miattad buktam meg, miért tetted ezt?”

Furcsa kapcsolat az AI-jal

Kim Kardashian a mesterséges intelligenciát „barát-ellenségének” nevezte. Azt állítja, hogy a ChatGPT néha még vissza is szólt, amikor számon kérte rajta a hibákat. „Azt mondta, hogy ez csak arra tanít, hogy bízzak a saját megérzéseimben” – mesélte nevetve. Az AI olykor „élettanácsokat” is adott neki, mintha terapeuta lenne, miután rossz választ közölt.

US media personality Kim Kardashian attends the Vanity Fair Oscar Party at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, California, on March 2, 2025. (Photo by Michael Tran / AFP)
Kim Kardashian elbűvölően vad és szexi
Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

A jogi tesztek és a mesterséges intelligencia határai

A műsorvezető Taylor viccesen „mérgező barátságnak” nevezte Kim és a ChatGPT kapcsolatát, utalva arra, hogy a program néha „helyre teszi” Kardashiant. A sztár erre reagálva elmondta, hogy a mesterséges intelligenciának „jobban kellene teljesítenie” – írja a The Hollywood Reporter.

Kim Kardashian selyem melltartóban és szexi szoknyában hódította meg Olaszországot – a rajongók lángoló emojikkal árasztották el az Instagramot.
Kim Kardashian selyem melltartóban és szexi szoknyában hódította meg Olaszországot – a rajongók lángoló emojikkal árasztották el az Instagramot
Fotó: Instagram/Kimkardashian

Kim Kardashian: az elmúlt napok

A The Kardashians sztárja, Kim Kardashian hat éve tanul jogot, és most végre a képernyőn is kipróbálhatja magát jogászként. A Minden fair című Disney+ dráma Ryan Murphy rendezésében készült, ahol a négygyermekes anyuka egy válóperes ügyvédet alakít.

Nemrég életveszélyes betegséget, agyi aneurizmát diagnosztizáltak a realityk királynőjénél. Kim Kardashian először beszélt őszintén súlyos betegségéről.

 

 

