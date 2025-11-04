Kim Kardashian megcsinálta, amire senki sem fogadott volna – most már jogász!

A The Kardashians sztárja, Kim Kardashian hat éve tanul jogot, és most végre a képernyőn is kipróbálhatja magát jogászként. A Minden fair című Disney+ dráma Ryan Murphy rendezésében készült, ahol a négygyermekes anyuka egy válóperes ügyvédet alakít – írja a BBC.

Kim Kardashian új szerepében válóperes ügyvédet alakít, de a való életben soha nem lenne az

Bár a karaktere magabiztosan lavírozik a gazdag és híres ügyfelek ügyeiben, Kim Kardashian a valóságban egészen más útra készül. Elmondása szerint a családjog sosem vonzotta, sokkal inkább a bűnügyi igazságszolgáltatás és a jogi reformok érdeklik.

Sok mindenben kipróbáltam magam, de a családjog távol áll tőlem. Inkább a börtönreform és az első bűnelkövetők esetei érdekelnek

– mondta a BBC-nek.

A Kim Kardashian Minden fair sorozat nemcsak a sztár visszatérését jelenti a színészkedéshez, hanem egy új oldalát is megmutatja: egyszerre ambiciózus, érzékeny és önironikus. A produkcióban olyan nevek szerepelnek mellette, mint Sarah Paulson, Naomi Watts, Glenn Close és Niecy Nash.

A sztár szerint a legnagyobb kihívás az volt, hogy a világ legjobb színésznői között kellett helytállnia:

Minden nap tanultam tőlük, ők voltak a legjobb tanáraim. Tudtam, hogy hatalmas esélyt kaptam, ezért nem akartam csalódást okozni.

A Disney+ dráma különlegessége, hogy a válás témáját nemcsak a gazdagok szemszögéből mutatja be, hanem az érzelmi oldalát is – a fájdalmat, az újrakezdést és a női összetartást.

Kim Kardashian új fejezetet nyit a Disney+ drámában

A Kim Kardashian válóperes ügyvéd szerepe a Minden fair sorozatban csak fikció, de a valóságban is inspirálta. A sztár szerint a történetek nem az ő életéből származnak, mégis sokszor visszaköszön benne saját tapasztalata a válásról és a családról.

Kim Kardashian háromszor vált el, legutóbb Kanye Westtől 2022-ben, és most nyíltan beszél arról, hogyan látja a női erőt, az újrakezdést és a megbocsátást.

Ryan Murphy producer szerint Kim nemcsak szereplőként, hanem executive producerként is sokat tett hozzá a projekthez, Kris Jenner pedig rendezőként vett részt a munkában.

