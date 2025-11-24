Hírlevél

Kim Kardashian

Kim Kardashian vizes ruhájától leesett az állunk

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
A divatrajongók újra felkapták a fejüket egy merész fotósorozat miatt. A képeken Kim Kardashian egy különleges vintage ruhában áll a vízbe, miközben testközelből mutatja meg egy legendás tervező örökségét. A felvételek nemcsak látványosak, hanem komoly vitákat is elindítottak a történelmi értékű darabok használatáról.
Kim Kardashian

Az új fotósorozat pillanatok alatt futótűzként terjedt a közösségi médiában, ahol Kim Kardashian ismét egy ikonikus divattörténeti darabot vett elő. A valóságshow-sztár most egy Alexander McQueen által tervezett vintage ruhában merült a vízbe, és a felvételek egyszerre váltottak ki elismerést és felháborodást - tájékoztat a Daily Mail.

US reality TV personality Kim Kardashian poses during a photocall for the premiere of "Alls Fair" TV series in Paris on October 21, 2025. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)
Kim Kardashian a „All’s Fair” 2025-ös párizsi premierjén is ragyogott - Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

A 2003-as tavaszi/nyári kollekcióból származó darab az Irere vonal része volt, amelyet a víz, a történetmesélés és a metamorfózis ihletett. A ruha különlegességét az adja, hogy eredetileg is víz alatti jelenetekhez kapcsolódott, ezért a mostani fotózás tematikája nem véletlenül idézi meg a kollekció eredeti hangulatát.

Miért viselt vízben egy vintage ruhát Kim Kardashian?

A fotók koncepciója szorosan kötődik az Alexander McQueen-féle Irere kollekcióhoz, amely a vízbe merülés, az újjászületés és a túlélés motívumát dolgozta fel. Kim Kardashian a képekkel erre a művészeti narratívára utalt, és vizuálisan is megidézte az eredeti bemutató hangulatát.

A ruha egyébként rendkívül ritka, és sokak szerint felbecsülhetetlen eszmei értéket képvisel, ezért a vízben készített felvételek még tovább erősítették a fotózás körüli vitát. Testvére, Khloé Kardashian is viccesen „freak”-nek nevezte, amiért éjszaka, vaksötétben ment be a vízbe a felvételek miatt.

Miért kritizálják Kimet a történelmi értékű darabok viseléséért?

Kim Kardashian nem először kerül a célkeresztbe amiatt, hogy múzeumi vagy archív jelentőségű ruhadarabokat vesz fel. Korábban Marilyn Monroe legendás „Happy Birthday, Mr. President” ruháját is magára öltötte a Met-gálán, amiért sok kritika érte – egyesek szerint a ruha állapota is károsodott.

A kritikusok úgy vélik, hogy ilyen ruhákat kizárólag múzeumi körülmények között szabadna tárolni, mert minden viselés kockázattal jár. Kim Kardashian ezzel szemben szerintük túl gyakran használja őket „divatszimbólumként”, anélkül hogy megfelelő védelemben részesülnének.

Mennyit fogyott Kim Kardashian a Met-gálás ruha miatt?

A Marilyn Monroe-ruha története különösen nagy visszhangot kapott. Kim Kardashian maga mesélte el, hogy három hét alatt kb. 7 kilót) fogyott, hogy beleférjen az eredeti méretbe. Kim hangsúlyozta, hogy nem éheztette magát, de extrém szigorú diétát követett. A fogyás miatt sokan az egészségügyi kockázatokra hívták fel a figyelmet, mások szerint pedig a hatás kedvéért túl messzire ment.

Kim Kardashian cipője kiverte a biztosítékot

Egy Los Angeles-i partin különleges, ezüst biztosítótűkkel díszített összeállítás tette emlékezetessé a sztár érkezését. A feltűnő kompozíciót Kim Kardashian viselte, és minden részlete azonnal magára vonta a figyelmet. A hatás egyszerre volt fémes, merész és teátrális.

Kim Kardashian tangája botrányt kavart

Kim Kardashian merész lépéssel borzolta a kedélyeket. A sztár egy különleges terméket, a fanszőrt imitáló tangát dobta piacra, ami pillanatok alatt elárasztotta az internetet reakciókkal. A közösségi oldalak kommentáradata bizonyítja: a botrány ezúttal is garantált.

 

