Kim Kardashian vizes ruhájától leesett az állunk

Az új fotósorozat pillanatok alatt futótűzként terjedt a közösségi médiában, ahol Kim Kardashian ismét egy ikonikus divattörténeti darabot vett elő. A valóságshow-sztár most egy Alexander McQueen által tervezett vintage ruhában merült a vízbe, és a felvételek egyszerre váltottak ki elismerést és felháborodást - tájékoztat a Daily Mail.

Kim Kardashian a „All’s Fair” 2025-ös párizsi premierjén is ragyogott - Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

A 2003-as tavaszi/nyári kollekcióból származó darab az Irere vonal része volt, amelyet a víz, a történetmesélés és a metamorfózis ihletett. A ruha különlegességét az adja, hogy eredetileg is víz alatti jelenetekhez kapcsolódott, ezért a mostani fotózás tematikája nem véletlenül idézi meg a kollekció eredeti hangulatát.

Miért viselt vízben egy vintage ruhát Kim Kardashian?

A fotók koncepciója szorosan kötődik az Alexander McQueen-féle Irere kollekcióhoz, amely a vízbe merülés, az újjászületés és a túlélés motívumát dolgozta fel. Kim Kardashian a képekkel erre a művészeti narratívára utalt, és vizuálisan is megidézte az eredeti bemutató hangulatát.

Miért kritizálják Kimet a történelmi értékű darabok viseléséért?

Kim Kardashian nem először kerül a célkeresztbe amiatt, hogy múzeumi vagy archív jelentőségű ruhadarabokat vesz fel. Korábban Marilyn Monroe legendás „Happy Birthday, Mr. President” ruháját is magára öltötte a Met-gálán, amiért sok kritika érte – egyesek szerint a ruha állapota is károsodott.

A kritikusok úgy vélik, hogy ilyen ruhákat kizárólag múzeumi körülmények között szabadna tárolni, mert minden viselés kockázattal jár. Kim Kardashian ezzel szemben szerintük túl gyakran használja őket „divatszimbólumként”, anélkül hogy megfelelő védelemben részesülnének.

Mennyit fogyott Kim Kardashian a Met-gálás ruha miatt?

A Marilyn Monroe-ruha története különösen nagy visszhangot kapott. Kim Kardashian maga mesélte el, hogy három hét alatt kb. 7 kilót) fogyott, hogy beleférjen az eredeti méretbe. Kim hangsúlyozta, hogy nem éheztette magát, de extrém szigorú diétát követett. A fogyás miatt sokan az egészségügyi kockázatokra hívták fel a figyelmet, mások szerint pedig a hatás kedvéért túl messzire ment.