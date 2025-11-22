Ma van a kimchi hivatalos napja – Ön tudja, miért olyan népszerű?

A kimchi egy hagyományos koreai étel, amely több mint 3000 éve része az ország konyhájának, és mára a koreai kultúra egyik ikonikus szimbólumává nőtte ki magát. A kimchi készítésének hagyománya eredetileg a hideg télre való felkészülés része volt: a zöldségeket fermentálással és tartósítással őrizték meg, amikor sok koreai éhezett a téli hónapokban – olvasható a BBC oldalán. Ma szinte minden étkezés szerves része, és a hagyománya az UNESCO szellemi kulturális örökségének listáján is szerepel. A kimchi napját hivatalosan november 22-én ünneplik Dél-Koreában – de vajon mi teszi ennyire különlegessé ezt a világszerte egyre népszerűbb ételt?

A kimchi egyre nagyobb népszerűségnek örvend világszerte – Fotó: Unsplash

Miért egészséges a kimchi?

A fermentálásnak köszönhetően a kimchi támogatja a bélflóra egészségét, ezért ma már gyakran alkalmazzák emésztőrendszeri problémák, bélbetegségek, bőrproblémák, sőt akár szív- és érrendszeri megbetegedések vagy allergiák kiegészítő kezelésére is. Emellett gyulladáscsökkentő és immunerősítő hatása is van. Nem csoda hát, hogy világszerte egyre többen fogyasztják előszeretettel a kimchit – sok helyen valóságos csodaételként tartják számon, amely hatékonyan segít a betegségek megelőzésében.

Hogyan fogyasszuk a kimchit?

A kimchi rendkívül sokoldalú: akár a magyar csemegeuborkát, bármilyen sós ételhez fogyaszthatjuk. Levesek, rizses egytálételek, húsok és halak mellé egyaránt tökéletes, de önmagában, nassolnivalóként is élvezhető. Napjainkban már kreatív receptekben is felbukkan: készül belőle kimchi ízű nachos, burrito vagy akár koktél is.

Érdekességek, amiket kevesen tudnak a fermentált koreai ételről