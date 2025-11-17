Hírlevél

Rendkívüli

Kiszivárgott: Kína egyetlen lépéssel fojthatja meg az egész világot

Szavazzon: maradjon vagy távozzon Marco Rossi a magyar válogatottól?

Kiszivárgott: Kína egyetlen lépéssel fojthatja meg az egész világot

50 perce
Olvasási idő: 6 perc
Egy friss elemzés szerint Kína akár egyetlen lövés nélkül is térdre kényszeríthetné Tajvant: elég lenne, ha fokozatosan elzárná az energiához való hozzáférést. A módszer csendes, de pusztító lenne — és percek alatt megrázná az egész világgazdaságot.
TajvanPekingKína

A jelentés szerint Kína már nem feltétlenül a katonai invázióra építi terveit Tajvannal szemben, hanem arra a blokkád fenyegetésre, amely az energia és az üzemanyag elvágásával béníthatná meg az egész szigetet. A Foundation for Defense of Democracies (FDD) által készített új elemzés arra figyelmeztet: ha Peking megfojtja Tajvan energiaszállítmányait, a következmény nemcsak regionális válság lenne, hanem globális gazdasági sokk, amely közvetlenül érintené az Egyesült Államokat is - írja a Fox.

(250903) -- BEIJING, Sept. 3, 2025 (Xinhua) -- The nuclear missile formation attends a military parade in Beijing, capital of China, Sept. 3, 2025. China on Wednesday held a grand gathering to commemorate the 80th anniversary of the victory in the Chinese People's War of Resistance against Japanese Aggression and the World Anti-Fascist War. (Xinhua/Ma Ning) (Photo by MA NING / Xinhua via AFP)
Fotó: MA NING / XINHUA

A jelentés szerint a kínai kampány nem rakétákkal kezdődne, hanem „papírmunkával”: új vámeljárásokkal, hajóellenőrzésekkel, kibertámadásokkal és lassításokkal, amelyek megakasztják a szigetre irányuló szállításokat. Ezek a szürkezónás módszerek lehetővé tennék, hogy Peking „tagadható nyomást” gyakoroljon, miközben a világ felé a normalitás látszatát fenntartja.

Craig Singleton, a jelentés vezető szerzője szerint Tajvan sebezhetősége óriási, hiszen az ország csak néhány hétre elegendő energiataralékkal rendelkezik. A sziget a földgáz több mint felét, a szenének mintegy 30 százalékát importálja — ezek nélkül az áramszolgáltatás napok alatt omlana össze. Singleton úgy fogalmazott: „Kína célja nem az, hogy ma támadjon, hanem az, hogy holnapra elhitesse Tajvannal, hogy az ellenállás értelmetlen.”

A kutatásban szereplő szimulációt az FDD Tajvan Innováció és Fenntarthatóság Központjával közösen végezte. Az „Energy Siege” névre keresztelt hadijáték hónapokon át tartó kínai nyomást modellezett, amely során Peking fokozatosan fojtotta volna meg a félszigetet a szállítmányok lassításával, blokkolásával és a kikötők elleni kibertámadásokkal. A forgatókönyv szerint a tartós gázimport-csökkenés az ország elektromos hálózatát már néhány héten belül összeomlással fenyegetné — és ezzel együtt a globális chipellátás is megbénulna.

A jelentés hangsúlyozza: a kínai kiberhadviselés már most is erősödik. A tajvani energia-infrastruktúrába irányuló sikeres behatolások száma megduplázódott az elmúlt évben, és a szakértők szerint a következő lépés a terminálok, valamint az erőművek rendszereibe rejtett kártékony kódok telepítése lehet.

Peking emellett dezinformációs kampányt indítana, amelyben álhírek keringenének állítólagos üzemanyaghiányról, áramszünetekről és a kormány inkompetenciájáról. A cél: aláásni a társadalmi bizalmat, és belülről gyengíteni Tajvan döntéshozóit és szövetségi kapcsolatait.

An Air Force Patriot missile system is deployed at a park in Taipei on July 11, 2025 on the fourth day of the Han Kuang military exercise. (Photo by I-Hwa Cheng / AFP)
Fotó: I-HWA CHENG / AFP

A jelentés külön kitér arra, hogy Tajvan a világ félvezetőiparának központja: a sziget mintegy 60 százalékát állítja elő a globális chiptermelésnek, az ultramodern chipeknek pedig közel 90 százaléka innen származik. Egy hosszan tartó energiahiány ezért pillanatok alatt megakasztaná az elektronikai és hadiipari ellátási láncokat szerte a világon.

A szerzők szerint az Egyesült Államoknak sürgősen növelnie kell LNG-exportját, különösen Alaszka irányából, hogy Tajvan alternatív forrásokhoz juthasson. Emellett fontos lenne, hogy az amerikai haditengerészet készen álljon a gázszállító tartályhajók kísérésére — a szállítmányok biztonsága ugyanis hamar stratégiai kérdéssé válhat.

 

