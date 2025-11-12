Kínai híd összeomlása: percek alatt tűnt el a többmilliárdos beruházás

A kínai híd összeomlása kedden történt Szecsuán tartományban, Maerkang város közelében, ahol a Hongqi híd egy fontos országút részeként Tibet irányába vezetett. A 758 méter hosszú szerkezetet hétfőn már lezárták, miután a hatóságok repedéseket észleltek a közeli lejtőkön és útszakaszokon – írja a Reuters.

A kínai híd összeomlása - Fotó: YouTube - 10 News

A szakemberek szerint a talajmozgások és a hegyoldal instabilitása előre jelezte a közelgő bajt. Kedden délután a hegyoldal állapota tovább romlott, és a földcsuszamlás végül a híd felvezető részét, valamint az útalapot is elsodorta.

A helyi kormány közleménye szerint személyi sérülésről nem érkezett jelentés, mivel a hidat időben lezárták. Az építkezést idén fejezték be, a kivitelező Sichuan Road & Bridge Group korábban büszkén mutatta be a projektet a közösségi médiában.

Földcsuszamlás miatt történt a kínai híd összeomlása

A helyi hatóságok később pontosították, hogy nem a híd omlása váltotta ki a földcsuszamlást, hanem a romló hegyoldali viszonyok és a természetes talajmozgás okozta a tragédiát. A vizsgálatok tovább folynak, és az út teljes szakaszát lezárták a biztonság érdekében.

