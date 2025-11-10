55 éve nyitották meg a közönség előtt a kínai nagy falat: sok tévhit kering a világ leghosszabb építményéről

A kínai nagy fal az i. e. 3. század és i. sz. 17. század eleje között Kína északi határán épített erődítményrendszerek összessége, amelynek célja az volt, hogy a földművelő, letelepedett Kínát megvédje az északi nomád törzsek támadásaitól. A kínai nagy falat az UNESCO 1987-ben felvette a világörökség helyszínei közé.

55 éve fogad turistákat a kínai nagy fal – Fotó: CHEN YEHUA / XINHUA

Összeszedtünk 10 meglepő érdekességet és tévhitet, amely garantáltan más szemmel láttatja a legendás épületegyüttest!

1. A kínai nagy fal nem egyetlen falból áll

A kínai nagy fal nem egy összefüggő építmény, hanem több ezer kilométernyi falrendszer, őrtorony, sánc és természetes védelmi vonal. Az első szakaszok több mint 2000 évvel ezelőtt épültek, a legismertebb részek pedig a Ming-dinasztia idején, a 15. században készültek.

2. Tévhit, hogy látszik a Holdról

A legenda szerint az egyetlen ember alkotta építmény, amit a Holdról is látni lehet – ám ez nem igaz. Az űrből szabad szemmel szinte semmenyire sem kivehető, mert beleolvad a tájba. Az űrhajósok szerint sokkal nehezebb észrevenni, mint gondolnánk.

3. Rizsből készült habarccsal épült

A Ming-kori építők ragacsos rizs és oltott mész keverékét használták kötőanyagnak – ez a „ragacsos cement” tette időtállóvá a falat. A modern kutatók szerint a rizses habarcs sok szakaszon erősebb, mint a mai beton!

4. Nemcsak katonai célokat szolgált

Sokan azt hiszik, hogy a fal kizárólag a nomád hódítók ellen épült. Valójában vámhatárként, jelzőrendszerként és kereskedelmi útvonalak védelmére is szolgált – az ókori „kínai vámhatár” szerepét töltötte be.

A kínai nagy fal

Fotó: Wikimedia Commons

5. A világ leghosszabb temetője?

Bár nincs bizonyíték arra, hogy a munkásokat a falba temették, az igaz, hogy több százezer ember vesztette életét az építkezések során. A fal ezért kapta a gúnyos nevet: „a világ leghosszabb sírja”.

6. 21 000 kilométer hosszú – és még nő

A teljes rendszer hossza 21 196 kilométer, 15 tartományon, illetve tartományi jogú városon, autonóm területen vezet végig, de régészek az utóbbi években is új szakaszokat fedeztek fel Kína északi részén. A fal története tehát még ma sem zárult le.