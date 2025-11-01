Felbecsülhetetlen értékű kincseket ásott ki kertjéből – nem találja ki mi volt az!

Egy svéd horgász földigilisztát ásott családi nyaralója közelében, amikor váratlanul megcsörrent az ásója alatt a fém. A földből egy régi, korrodált üst került elő, benne több ezer érme és különféle díszes ezüsttárgy. A férfi azonnal értesítette a hatóságokat, akik hamar kiderítették, hogy a felfedezés középkori eredetű. A szakértők szerint a kincs a 12. századból származik, és akár húszezer érme is lehet benne. A leletet jelenleg régészek vizsgálják, hogy pontosan meghatározzák korát és történelmi értékét.

Ezüstkincset talált a férfi a saját kertjében (illusztráció)

Fotó: Pexels/Pixabay

Kincset talált mikor gilisztákra vadászott

A horgász nem sejtette, hogy egyszerű csaliásása egy szenzációs kincs nyomára vezeti. A földből előkerült üst tele volt ezüstérmékkel és apró ékszerekkel, amelyeket a szakértők szerint több mint nyolcszáz éve rejtettek el.

A hatóságok szerint a több mint hat kilogrammos lelet kivételesen jó állapotban maradt fenn. Az érmék között voltak olyan darabok, amelyek Knut Eriksson király uralkodása idején készülhettek, valamint templomokat és püspöki alakokat ábrázoló pénzek is.

A régészek szerint a középkorban gyakori volt, hogy értéktárgyakat üstökben rejtettek el háborús időkben, így kerülhetett a kincs is a föld mélyére.

A szakértők szerint a kincs a 12. századból származik, és akár húszezer érme is lehet benne. A leletet jelenleg régészek vizsgálják, hogy pontosan meghatározzák korát és történelmi értékét. A horgász példásan járt el, amikor a felfedezést azonnal bejelentette a hatóságoknak. Úgy vélik, ez lehet az egyik legnagyobb középkori ezüstkincs, amit valaha Svédországban találtak, és tudományos szempontból is rendkívül értékes – számolt be a The Independent.

