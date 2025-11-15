Hihetetlen kincset ástak ki Európában a föld mélyéről

A hollandiai Bunnik közelében két hobbirégész – Gert-Jan Messelaar és Reinier Koelink – egy rendkívül ritka régészeti leletre bukkant. A mezőn végzett fémdetektoros keresés során több száz római és brit érme került elő egyetlen rejtekhelyről. A feltárt kincs egy több mint 2000 éves korszakot idéz fel, amikor a Római Birodalom katonái a Rajna-vidékről indultak Britannia meghódítására - írja az Eart.com.

Régészek vizsgálják a Bunnik közelében talált kincs összetételét - Illusztráció

Fotó: Shutterstock

A lelet vizsgálatát Tessa de Groot régész vezette, a Holland Kulturális Örökség Ügynökség szakértőjeként. Csapata a talajt, a vízjárás nyomait és az ősi környezetet tanulmányozta, hogy kiderítse: hogyan kerülhettek ugyanabba a gödörbe római és brit pénzek.

A kincs összetétele: brit és római érmék

A megtalált pénzek között 44 brit arany stater, 72 római arany aureus és 288 ezüst denarius volt. Ezeket Kr. e. 200 és Kr. u. 47 között verték, ami több generáción átívelő pénzforgalmat mutat. A brit staterok Cunobelinus király jelképeit viselik, az aureusok pedig a római hadsereg tisztjeinek fizetéséhez kapcsolódtak. A denariusok a katonák és a kereskedők mindennapi ezüstpénzei voltak.

