Ritka kelta kincsre bukkantak a régészek – hogy hol, az még őket is meglepte

Különleges kincs látott napvilágot Csehország nyugati részén: régészek több száz kelta arany- és ezüstérmét, valamint értékes ékszereket és bronztárgyakat találtak egy titkos lelőhelyen. A felfedezést már most a pilseni térség egyik legjelentősebb vaskori leleteként tartják számon – számol be a New York Post.

A kincs lelőhelyén nem feltételeztek kelta jelenlétet (illusztráció) - Fotó: Unsplash

A kincs új fényt vet a kelták életére

A több száz darabból álló kincs Kr. e. 6–1. század közötti időszakból származik, és olyan területen került elő, ahol korábban nem is feltételeztek kelta jelenlétet.

A szakértők szerint a helyet szezonálisan használhatták kereskedelmi csomópontként, ahol az emberek gyakran veszítettek el apróbb tárgyakat és érméket.

A felfedezés különlegessége, hogy a lelőhelyet nem bolygatták meg kincsvadászok, így a lelet eredeti állapotban maradt fenn. A felfedezés során nemcsak ritka arany- és ezüstérméket találtak, hanem hallstatti korú aranyékszereket, bronzcsatokat, tűket, karkötőket, medálokat és egy kis lófigurát is. A leletek egy része már megtekinthető az Észak-Pilseni Múzeumban, míg a legértékesebb darabokat további kutatás céljából biztonságban őrzik. A múzeum a jövőben egy állandó kiállítást is tervez, amely a kelta élet mindennapjait és kulturális örökségét mutatja majd be.

Történelmi lelet csalik helyett

Nemrég egy svédországi férfi talált középkori kincseket, miközben horgászáshoz ásott gilisztákat. A rézüstben több gyűrű, medál és ezüst érme is rejtőzött – a szakértők szerint a középkor egyik legnagyobb, legjobban megőrzött svédországi kincse lehet.

Kincs a tenger fenekéről

Florida partjainál egy búvárcsapat több mint ezer arany- és ezüstérmét fedezett fel, amelyeket még a 18. század elején, a spanyol birodalom fénykorában szállítottak Európa felé. A közel 400 millió forint értékű kincslelet évszázadok óta pihent a tenger fenekén.