Hős tűzoltók mentettek ki egy kiskutyát egy 15 méteres kútból – videó

Tegnap, 8:38
Romániában egy elhagyatott kútba zuhant fiatal kutyát mentettek meg a helyi tűzoltók, akik gyors és összehangolt munkával hozták biztonságba az állatot. A kiskutya mentése mindössze fél órát vett igénybe, és a szakemberek szerint valódi szerencse, hogy időben érkezett segítség.
A Tulcea megyei segélyhívó központ november 3-án kapott bejelentést arról, hogy egy kiskutya egy 15 méter mély, elhagyatott kútba zuhant Valea Nucarilor településen. A kutya egy elhagyatott udvart fedezett fel, amikor óvatlanul a nyitott kútba esett. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, mivel külső segítség nélkül az állatnak esélye sem lett volna kijutni – tájékoztat a New York Post.

A kiskutya megmentése – életmentés kötélen

A helyszínre érkező tűzoltók gyorsan megkezdték a mentést: egyikük kötélen ereszkedett le a mély kútba, hogy elérje a bajba jutott állatot. Miután sikerült megragadnia a megriadt, de együttműködő kutyát, biztonsági hevederrel saját magához rögzítette. A csapat többi tagja ezután óvatosan felhúzta őket a felszínre.
Kevesebb mint 30 perc alatt a fiatal eb biztonságban volt, sérülés nélkül.

A kiskutya, aki a „Snow” nevet kapta

A mentőcsapat a kutyát meg is nevezte: a „Snow” nevet kapta hófehér bundája és bátor viselkedése miatt. A szakemberek a sikeres mentést követően azonnal biztosították és lezárták a kutat, hogy elkerüljék a hasonló baleseteket a jövőben.

@abcnewslive A poor pup in Romania fell 50 feet into an abandoned well. Thankfully, rescuers were able to repel down to save the dog, who they have since named “Snow.” The well was sealed to prevent any future accidents. #news #dogs #animal #animalrescue ♬ original sound - ABC News Live

