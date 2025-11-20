Hős tűzoltók mentettek ki egy kiskutyát egy 15 méteres kútból – videó

A Tulcea megyei segélyhívó központ november 3-án kapott bejelentést arról, hogy egy kiskutya egy 15 méter mély, elhagyatott kútba zuhant Valea Nucarilor településen. A kutya egy elhagyatott udvart fedezett fel, amikor óvatlanul a nyitott kútba esett. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, mivel külső segítség nélkül az állatnak esélye sem lett volna kijutni – tájékoztat a New York Post.

Elhagyatott kútba zuhant kiskutyát mentettek ki a tűzoltók

Fotó: Youtube / képkivágás

A kiskutya megmentése – életmentés kötélen

A helyszínre érkező tűzoltók gyorsan megkezdték a mentést: egyikük kötélen ereszkedett le a mély kútba, hogy elérje a bajba jutott állatot. Miután sikerült megragadnia a megriadt, de együttműködő kutyát, biztonsági hevederrel saját magához rögzítette. A csapat többi tagja ezután óvatosan felhúzta őket a felszínre.

Kevesebb mint 30 perc alatt a fiatal eb biztonságban volt, sérülés nélkül.

A kiskutya, aki a „Snow” nevet kapta

A mentőcsapat a kutyát meg is nevezte: a „Snow” nevet kapta hófehér bundája és bátor viselkedése miatt. A szakemberek a sikeres mentést követően azonnal biztosították és lezárták a kutat, hogy elkerüljék a hasonló baleseteket a jövőben.

