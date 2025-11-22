36 éve várt a halálsoron, injekcióval végezték ki a kegyetlen gyilkost

Floridában kivégeztek csütörtökön egy férfit, akit 1988-ban egy nő megerőszakolásáért és meggyilkolásáért halálra ítéltek. A kivégzést halálos injekcióval hajtották végre.

Újabb kivégzést hajtottak végre az USA-ban (A kép illusztráció.)

A 17. kivégzést hajtották végre idén csak Florida államban

A halálos injekcióval végrehajtott kivégzés idén a 44. az Egyesült Államokban, és a 17. csak Floridában. Ez a legmagasabb szám 2010 óta, amikor 46 kivégzés történt. Az év végéig további három kivégzés van betervezve.

A 63 éves Richard Randolphot 1988-ban ítélték el Minnie Ruth McCollum, egy kisbolt vezetőjének megerőszakolásáért és meggyilkolásáért.

A függőségi problémákkal küzdő volt katonát nyolc szavazattal négy ellenében ítélték halálra.

Florida az egyik olyan ritka állam, ahol a halálbüntetéshez nem szükséges az esküdtszék egyhangú szavazata.

Az Egyesült Államokban a kivégzések túlnyomó többségét halálos injekcióval hajtják végre, 2025-ben ez eddig 36 alkalommal történt. Öt másik esetben nitrogéngáz belélegeztetésével hajtották végre a halálos ítéletet.

Az Egyesült Államok 50 államából 23-ban eltörölték a halálbüntetést. Három másik államban, Kaliforniában, Oregonban és Pennsylvaniában a kormányzó döntése alapján moratóriumot rendeltek el a kivégzésekre.

Sortűz általi halált választott a kegyetlen gyilkos

Dél-Karolinában néhány napja végrehajtották Stephen Bryant halálbüntetését, aki 2004-ben három embert gyilkolt meg. A 44 éves amerikai férfit azért végezték ki, mert egyik áldozatát bestiálisan ölte meg az otthonában, szemét cigarettával égette meg, majd az áldozat vérével felírta a falra, hogy „kapj el, ha tudsz” – utalva a hollywoodi filmre, amelyben Tom Hanks üldözi a csekkhamisító Leonardo di Capriót. Bryant a halálos injekció vagy a villamosszék helyett a kivégzőosztag általi halált választotta.

Magyar is a halálsoron?

Augusztusban kétrendbeli gyilkossággal vádolták meg Miamiban az Észbontók egykori szereplőjét. Zsólyomi Zsolt ellen két ember meggyilkolása miatt emeltek vádat, a fiatal férfi akár halálbüntetést is kaphat.