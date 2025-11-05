Brutális: így nézhet ki a Föld 75 év múlva

Abban majdnem mindenki egyetért, hogy a klímaváltozás az egyik legégetőbb probléma az emberiség számára. Az egyik francia online játék, a FutureGuessr megmutatja, mivé válhat a Föld, ha nem figyelünk oda megfelelően a környezetünkre, s vadul folytatjuk a környezetszennyezést.

A klímaváltozás miatt a Föld pusztulása hamarabb bekövetkezhet, mint várták

Fotó: OpenAI DALL-E

A játékban például Észak-Amerika legnagyobb érintetlen erdősége, amely ma még a levegőt tisztítja és a klímát szabályozza, a jövőben pusztított tájjá válhat.

A szakértők szerint a gyakori erdőtüzek, az invazív rovarok és a csökkent szénelnyelő képesség további gyorsítói lehetnek a globális felmelegedésnek – írja a Daily Mail.

A klímaváltozás miatt eltűnhetnek az olajfaligetek

Egy másik képen a pálmafákkal teli, UNESCO világörökségi helyszín lassan a homok alá temetődhet az aszályok és a hőség miatt. A talaj megrepedezik, a növényzet eltűnik, és a mezőgazdaság gyakorlatilag lehetetlenné válik, ami arra kényszerítheti a helyieket, hogy elhagyják otthonaikat. Brutális az a fotó is, amelyen Európa történelmi vidékei, híres szőlőültetvényeikkel és olajfaligeteikkel, a jövőben kiszáradt, repedezett tájakká alakulhatnak.

A csapadék mennyisége csökken, a zivatarok viszont hevesebbé válnak, ami súlyosan csökkentheti a termést, és ezzel a régió híres borait is veszélyezteti.

De nemcsak a természet, hanem az emberi települések is veszélyben vannak. Egy ázsiai nagyváros (nevet nem írtak) a tengerszint emelkedése miatt 2100-ra nagyrészt lakhatatlanná válhat, a part menti területek elmerülnek, és a talaj sótartalma nő, ami tömeges kitelepítésekhez vezethet. Végezetül egy európai mezőgazdasági régióról közöltek képet, már most is az egyik legszárazabb terület, a jövőben sivataggá változhat. A termőföldek és gyümölcsösök eltűnnek, a talaj megrepedezik, és az emberek kénytelenek elhagyni a vidéket.

A FutureGuessr célja, hogy érzékelhetővé tegye a klímaváltozás veszélyeit, és ösztönözze a társadalmat a cselekvésre. A játék azt mutatja, hogy a jövő alakítható, de csak akkor, ha időben lépünk a karbonkibocsátás csökkentéséért.