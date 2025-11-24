Szigorú tiltás lépett életbe: a kóbor kutyák etetése már nem megengedett

Hírlevél

Egy új rendelkezés komoly vitákat váltott ki Isztambulban. A kóbor kutyák etetésének korlátozása egy tágabb, közbiztonságot és környezetvédelmet érintő intézkedéssorozat része, amely számos kérdést vet fel az állatvédelem jövőjével kapcsolatban.
Az isztambuli kormányzói hivatal hétfőn kiadott közleményében közegészségügyi és környezetvédelmi okokra hivatkozva megtiltotta a kóbor kutyák etetését a közterületeken és közintézményekben.

kóbor kutyák
A döntéshozók szerint a kóbor kutyák kezelése közegészségügyi kérdés
Fotó: Unsplash

Mit várnak az új szabálytól?

A hivatal területi önkormányzatokat és a helyi lakosságot felszólította, hogy szigorúan tartsák be az új szabályozást a biztonságosabb és kiegyensúlyozottabb városi környezet megteremtésére.

Milyen indokra hivatkozva vezették be a tilalmat?

A kóbor kutyák etetésének tilalmával a kártevők és rágcsálók terjedésének megfékezését, a környezetszennyezés csökkentését, valamint a közegészségre és a közbiztonságra jelentett kockázatok mérséklését tűzték ki célul az indoklás szerint.

Mekkora problémát jelentenek a kóbor kutyák?

Törökországban a becslések szerint mintegy négymillió kóborkutya él a városok utcáin. A török parlament augusztusban fogadott el törvénymódosítást, amely az önkormányzatok feladatává tette, hogy begyűjtsék, ivartalanítsák, beoltsák, és menhelyen helyezzék el a kóbor kutyákat, amelyek ezt követően adhatóak örökbe. A jogszabály lehetővé teszi, hogy a sérült vagy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, illetve emberre veszélyesnek nyilvánított kutyákat elaltassák. A törvény nagy vitát váltott ki, és szeptemberben ezrek tüntettek ellene, mivel az állatbarátok attól tartottak, hogy a gazdátlan állatok a sintértelepeken végzik vagy túlzsúfolt, betegségek sújtotta állatmenhelyekre kerülnek.

