Szigorú tiltás lépett életbe: a kóbor kutyák etetése már nem megengedett

Az isztambuli kormányzói hivatal hétfőn kiadott közleményében közegészségügyi és környezetvédelmi okokra hivatkozva megtiltotta a kóbor kutyák etetését a közterületeken és közintézményekben.

A döntéshozók szerint a kóbor kutyák kezelése közegészségügyi kérdés

Fotó: Unsplash

Mit várnak az új szabálytól?

A hivatal területi önkormányzatokat és a helyi lakosságot felszólította, hogy szigorúan tartsák be az új szabályozást a biztonságosabb és kiegyensúlyozottabb városi környezet megteremtésére.

Milyen indokra hivatkozva vezették be a tilalmat?

A kóbor kutyák etetésének tilalmával a kártevők és rágcsálók terjedésének megfékezését, a környezetszennyezés csökkentését, valamint a közegészségre és a közbiztonságra jelentett kockázatok mérséklését tűzték ki célul az indoklás szerint.

Mekkora problémát jelentenek a kóbor kutyák?

Törökországban a becslések szerint mintegy négymillió kóborkutya él a városok utcáin. A török parlament augusztusban fogadott el törvénymódosítást, amely az önkormányzatok feladatává tette, hogy begyűjtsék, ivartalanítsák, beoltsák, és menhelyen helyezzék el a kóbor kutyákat, amelyek ezt követően adhatóak örökbe. A jogszabály lehetővé teszi, hogy a sérült vagy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, illetve emberre veszélyesnek nyilvánított kutyákat elaltassák. A törvény nagy vitát váltott ki, és szeptemberben ezrek tüntettek ellene, mivel az állatbarátok attól tartottak, hogy a gazdátlan állatok a sintértelepeken végzik vagy túlzsúfolt, betegségek sújtotta állatmenhelyekre kerülnek.

Döbbenetes jelek: tényleg lehet autista egy kutya?

Sok gazdi csak értetlenül figyeli, amikor a kutyája furcsán reagál a hétköznapi ingerekre – mintha valami láthatatlan kapcsoló máshogy működne benne. Egyre több szakmai megfigyelés utal arra, hogy bizonyos kutyák egészen eltérően érzékelik a világot, és ez meghökkentő viselkedésformákban jelenhet meg. A jelenség azonban jóval összetettebb annál, mint amit elsőre gondolnánk. Felmerül a kérdés: vajon autista lehet egy kutya, vagy valami más áll a háttérben?

Elítélte a bíróság az állatkínzással vádolt családot

Egy megdöbbentő állatkínzási ügy került újra a figyelem középpontjába, miután egy család évekig tartott teljes elszigeteltségben és ellátás nélkül egy kutyát. A történet részletei annyira súlyosak, hogy még a sokat látott szakembereket is megrázták. A bíróság most kimondta az ítéletet, de a háttérben még mindig több olyan körülmény van, amely sok kérdést vet fel a felelősségről és a mulasztásokról.