Orvosok is ajánlják: ez a koleszterinszint csökkentő kenyér a szív egészségének titka!

A kenyér az egyik leggyakrabban fogyasztott élelmiszer, mégis kevesen tudják, hogy nem mindegy, milyen szelet kerül a tányérunkra. Az ultrafeldolgozott fehér kenyerek gyakran tele vannak adalékanyagokkal, cukorral és finomított liszttel, amelyek megemelik a vércukorszintet, fokozzák az éhséget, és hosszú távon növelik a „rossz” LDL-koleszterin szintjét. A koleszterinszint csökkentő kenyér ezzel szemben rostban gazdag, természetes alapanyagokból készül, és segít az egészséges koleszterinegyensúly helyreállításában – írja a DailyMail.
Miért fontos a rost?
A rost, különösen az oldható rost, olyan, mint egy „koleszterinmágnes”: megköti az epesavakat, és segít a szervezetnek kiválasztani a felesleges zsírokat. Minél több rostot fogyasztasz, annál hatékonyabban tudod csökkenteni az LDL-szintet, miközben a „jó” HDL-koleszterin szintje nő.
A táplálkozási szakértők szerint a rozskenyér és a kovászos kenyér a két legjobb választás, ha a cél az egészséges szív és a stabil vércukorszint.
A legjobb koleszterinszint csökkentő kenyér fajták
1. Rozskenyér
Rostban és ásványi anyagokban gazdag, természetes módon csökkenti a koleszterint.
A jó rozskenyér mindössze lisztet, vizet, sót és kovászt tartalmaz — semmi mesterséges adalékot.
2. Kovászos kenyér
A természetes fermentálásnak köszönhetően könnyebben emészthető és jótékony hatással van a bélflórára.
A jó bélműködés pedig közvetlenül támogatja a koleszterinszint normalizálását.
3. Zabos kenyér
A zabban található béta-glükán bizonyítottan csökkenti a „rossz” koleszterint.
Ha gluténmentes alternatívát keresel, ez lehet az egyik legjobb választás.
4. Teljes kiőrlésű kenyér
Tartós energiát ad, tele van rosttal, B-vitaminokkal és cinkkel.
Mindig olvasd el az összetevőket — csak az számít „valódi” teljes kiőrlésűnek, ami nem tartalmaz finomított lisztet vagy adalékokat.
Ezeket a kenyereket kerüld!
A fehér, ultrafeldolgozott pékáruk — mint a szendvicskenyerek, bagettek és zsemlék — gyakran több cukrot és tartósítószert tartalmaznak, mint gondolnád.
Ezek nemcsak a koleszterinszintet növelik, de az inzulinrezisztencia és az elhízás kialakulásához is hozzájárulnak.
Ha mégis fehér kenyeret választasz, keresd az olyat, amely emészthető rostokkal és magvakkal dúsított, és minél kevesebb adalékanyagot tartalmaz.
A koleszterinszint csökkentő kenyér nem egy egzotikus, nehezen beszerezhető termék — csupán tudatosság kérdése.Minél egyszerűbb az összetevőlista, annál természetesebb és egészségesebb lesz a kenyér.Válassz rozsot, zabot, kovászt, és hagyd el a cukrot, olajat, tartósítószert — a szíved hálás lesz érte.
