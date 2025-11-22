Forradalmi tabletta változtathatja meg a koleszterinszint kezelését

Az Enlicitide nevű gyógyszer mindennapi szedéssel is képes jelentős javulást hozni a kórosan magas koleszterinszint esetén. A kutatás szerint az LDL-szint több mint felére csökkenthető vele, miközben a mellékhatások ritkák és enyhék voltak. A szakértők szerint ez nagy előrelépés a betegség kezelésében – írja a Fox News.

Fotó: Mikhaylovskiy / Shutterstock

Hogyan csökkenthető biztonságosan a koleszterinszint?

A vizsgálatban részt vevő betegek fele kapta az új gyógyszert, amely már hat hónap után 58%-os LDL-csökkenést mutatott. A hatás tartósnak bizonyult, mert egy év után is 55% körül maradt a javulás. A kutatók szerint ez egyedülálló eredmény tablettás kezelésnél, különösen olyan betegeknél, akiknél más gyógyszerek nem működtek.

Milyen gyógyszerek hatékonyak a magas koleszterinszint ellen?

Jelenleg hasonló hatásfokú eredményt csak drága injekciós terápiák tudnak adni, amelyek sok beteg számára elérhetetlenek. Az új tabletta viszont egyszerűen, otthon szedhető, és nem igényel speciális beavatkozást. Ráadásul nemcsak az LDL-t, hanem más káros vérzsírokat is csökkentett, például az apolipoprotein B-t és a lipoprotein(a)-t.

Csökkenti-e az új gyógyszer a szívroham és stroke kockázatát?

A kutatók szerint a jelentős LDL-csökkenés alapján valószínű, hogy a gyógyszer hosszú távon mérsékelheti a szívroham és a stroke kockázatát. Ehhez azonban még nagyobb klinikai vizsgálatok szükségesek, amelyek már el is indultak. A cél annak bizonyítása, hogy az új kezelés a betegség valódi, életveszélyes következményeit is képes megelőzni.

A helytelen táplálkozás és a finomított szénhidrátok a koleszterinszint legnagyobb ellenségei. A koleszterinszint csökkentő kenyér viszont segíthet visszafordítani a folyamatot — és elég, ha a boltban tudatosan választ.

Koleszterinszint csökkentése gyógyszer nélkül

Sokan nincsenek tisztában azzal, mennyire fontos a szív egészsége szempontjából a helyes életmód. A koleszterinszint kordában tartása kulcsfontosságú lehet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. Egyszerű étkezési és életmódbeli változtatásokkal már néhány hét alatt is érezhető javulást lehet elérni.