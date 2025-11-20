Veszélyes a kollegénpor? Ezt javasolja helyette a szakértő

Hírlevél

Egy amerikai táplálkozási tanácsadó szerint bizonyos tápanyagokat érdemesebb természetes formában bevinni, mint étrend-kiegészítőként. Különösen a kollagénpor kapcsán figyelmeztet arra, hogy a természetes megoldások gyakran hatékonyabbak.
Claire Sorlie táplálkozási szakértő úgy tapasztalja, hogy ügyfelei sokkal jobb eredményeket érnek el a bőr, a haj és a körmök állapotában, ha nem kollagénpor formájában, hanem teljes értékű élelmiszerekből viszik be a kollagént. Szerinte a por gyakran túlfeldolgozott, adalékanyagokat tartalmazhat, és emésztési panaszokat is okozhat – írja a Focus Online.

Kollagénpor helyett természetes megoldásokat ajánl a szakértő
Fotó: Pexels

A kollagénpor helyett csontleves lehet a megoldás

A táplálkozási szakértő a hosszú ideig főzött csontlevest ajánlja, amely természetes kollagénforrásnak számít, és számos jótékony hatással ruházzák fel – bár ezek tudományosan még nem bizonyítottak. 

Emellett a probiotikumok esetében is inkább erjesztett ételeket, például savanyú káposztát javasol, mivel ezek természetes módon támogatják az emésztést.

A kollagén csodája: a kocsonya

Ha kocsonya, akkor kollagén kell, ami egybefogja a levünket, és tartást ad neki, ezen áll vagy bukik a projektünk. Kollagén pedig a sok cupákos-porcogós alkatrészből lesz. Fej, fül, köröm, farok – ha ezek megvannak, akkor nagy baj már nem érheti a kocsonyánkat, mert ezekből kifő a kellő mennyiségű zselatin.

Ön tudja, miért fontos a kollagén a bőrének?

A kollagén az egyik legfontosabb fehérje a szervezetünkben, amely hozzájárul a bőr feszességéhez, a haj és körmök egészségéhez, valamint az ízületek megfelelő működéséhez. Bár sokan a kollagénpótló kiegészítőket választják, az ételeinkkel is támogathatjuk a kollagéntermelést.

 

